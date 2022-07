Le tribunal clôt l’affaire d’ordonnance restrictive contre Ricky Martin

« Le requérant a volontairement cessé ses prétentions ; par conséquent, l’affaire a été archivée et aucune autre procédure n’est requise », a déclaré le porte-parole, qui n’était pas autorisé à être cité nommément en vertu des règles du tribunal, à l’Associated Press.

Un juge a émis une ordonnance restrictive début juillet contre le chanteur portoricain. L’ordonnance a été déposée en vertu de la loi sur la violence domestique de Porto Rico, mais la police n’a pas fourni plus de détails, y compris qui a demandé l’ordonnance.

Martin a récemment déclaré dans un tweet que l’ordonnance était basée sur des allégations “complètement fausses” et qu’il ferait face au processus “avec la responsabilité qui me caractérise”.

L’audience de réexamen de l’affaire était prévue jeudi, mais elle s’est déroulée à huis clos et les parties y ont assisté virtuellement. À l’extérieur du tribunal, plusieurs journalistes des médias et caméras attendaient.

Lorsque l’ordonnance d’interdiction a été émise, le journal portoricain El Vocero a déclaré que l’ordonnance stipulait que Martin et l’autre personne étaient sortis ensemble pendant sept mois. Le rapport cite l’ordre disant qu’ils ont rompu deux mois plus tôt, mais que le pétitionnaire a déclaré que Martin n’acceptait pas la séparation et avait été vu flâner près de la maison du pétitionnaire au moins trois fois. L’AP n’a pas obtenu de copie de l’ordonnance.