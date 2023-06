Le tribunal autorise temporairement une partie de la loi sur le port d’armes de poing du New Jersey à rester en vigueur

TRENTON, NJ (AP) – Une cour d’appel fédérale a temporairement accepté de maintenir en vigueur une partie de la loi sur le port d’armes de poing du New Jersey pendant que les procédures judiciaires se déroulent.

La Cour d’appel du troisième circuit a accédé mardi à la demande du procureur général de l’État de maintenir en vigueur une partie de la loi interdisant aux personnes de porter des armes de poing dans les «lieux sensibles». Il a également rejeté en partie la demande du procureur général Matt Platkin, laissant en place une ordonnance d’un tribunal inférieur qui suspendait un mandat d’assurance.

La décision signifie que les armes de poing ne peuvent pas être transportées dans des endroits tels que les zoos, les parcs publics, les bibliothèques publiques et les musées, les bars et les établissements de santé. La loi interdit le port d’armes de poing dans ces endroits ainsi que dans les écoles et les garderies. L’injonction de mai du tribunal inférieur n’a pas précisé ces endroits, et la cour d’appel n’a pas non plus levé l’interdiction dans ces endroits.

La cour d’appel, cependant, a repoussé les efforts de l’État pour annuler l’injonction du tribunal inférieur contre un mandat d’assurance pour les porteurs d’armes à feu qui devait entrer en vigueur en juillet.

La loi de 2022 découlait directement de la décision de juin de la Cour suprême des États-Unis qui a invalidé une loi de l’État de New York obligeant les personnes à justifier d’un motif valable pour obtenir une licence de transport. La décision concernait des États dotés de lois similaires, y compris le New Jersey, où les candidats au transport devaient démontrer un besoin justifiable d’obtenir un permis.

Dans un communiqué, Platkin a déclaré que la décision était gratifiante et l’a qualifiée de victoire. Le gouverneur démocrate Phil Murphy s’est dit ravi.

« Cette décision fera du New Jersey un État plus sûr pour nous tous », a déclaré Murphy dans un communiqué.

Dans une déclaration à ses membres, l’Association of New Jersey Rifle and Pistol Clubs, affiliée à la National Rifle Association, a déclaré que ses membres devraient « prendre soin » de rester informés, car les développements affectant la loi continuent de se dérouler.

The Associated Press