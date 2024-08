Le tribunal attend le rapport d’évaluation de l’aptitude physique d’un homme de Dixon accusé de tentative de meurtre sur trois policiers

26 août — OREGON — Une procureure adjointe du comté d’Ogle a déclaré qu’elle n’avait pas encore reçu de rapport d’évaluation de l’aptitude physique d’un homme de la campagne de Dixon qui fait face à des accusations de tentative de meurtre en lien avec la fusillade de trois policiers le 12 juin près de Dixon.

Jonathon Gounaris, 32 ans, est détenu à la prison du comté de Winnebago à Rockford pour quatre chefs d’accusation de tentative de meurtre au premier degré, trois chefs d’accusation de décharge d’arme à feu aggravée, trois chefs d’accusation de coups et blessures aggravés et deux chefs d’accusation de possession d’une arme à feu sans carte d’identité du propriétaire de l’arme à feu. Il a plaidé non coupable le 10 juillet.

La police allègue que Gounaris a tiré sur trois membres de l’équipe d’intervention d’urgence du bureau du shérif du comté d’Ogle après une impasse de trois heures lorsque la police a tenté d’entrer dans sa maison au 402 Wild Rice Lane à Lost Lake, une subdivision rurale à l’est de Dixon.

Le lieutenant Jason Ketter, du shérif du comté d’Ogle, a été blessé par balle au visage et transporté par ambulance aérienne au centre médical OSF de Rockford, où il a subi une intervention chirurgicale. Il a quitté l’hôpital le 14 juin.

Tad Dominski, shérif adjoint du comté d’Ogle, a été blessé par balle au bras et Tyler Carls, pompier de Rochelle, a été blessé au torse. Ils ont été soignés à l’hôpital KSB de Dixon et libérés plus tard dans la soirée.

L’ERT est composée de personnes provenant d’agences telles que le bureau du shérif, les services de police d’Oregon et de Byron, ainsi que de médecins du SWAT du service d’incendie de Rochelle.

Gounaris a également été abattu lors de l’échange de coups de feu et a été transporté à l’hôpital KSB de Dixon, où il a été soigné avant d’être incarcéré à la prison du comté de Winnebago le 18 juin.

Lundi, Gounaris a comparu devant le juge John « Ben » Roe, vêtu d’une combinaison rouge fournie aux détenus, de menottes et de fers aux pieds. Il était escorté par trois agents pénitentiaires du comté de Winnebago et deux adjoints du tribunal du comté d’Ogle.

Kathleen Isley, avocate de la défense publique du comté d’Ogle, a repris le dossier de Gounaris après la démission du défenseur public William Gibbs la semaine dernière. Isley a demandé qu’une nouvelle mise à jour de l’état d’avancement soit programmée pour lui donner le temps d’examiner le dossier.

Elle a fait écho à certains des arguments précédents de Gibbs en faveur de la libération de Gounaris, affirmant qu’il pourrait être libéré sous certaines conditions telles que l’assignation à résidence ou pour un traitement de santé mentale.

La procureure adjointe Heather Kruse n’était pas d’accord sur la base de ses arguments précédents, qui comprenaient l’accent mis sur la gravité des accusations ainsi que sur les blessures infligées aux forces de l’ordre.

Kruse a également souligné qu’ils étaient censés recevoir un rapport d’évaluation de la condition physique de Gounaris et qu’ils ne l’ont pas reçu.

Le 25 juillet, Roe a rendu une ordonnance d’évaluation de l’aptitude à la défense à la demande de Gibbs. Une évaluation de l’aptitude détermine si un accusé a la capacité mentale de participer à sa défense pendant la procédure judiciaire.

Jayne Braden, psychologue clinicienne et médico-légale nommée par le tribunal à Sycamore, a été chargée de réaliser l’évaluation à la prison du comté de Winnebago.

Selon l’ordonnance d’évaluation de l’aptitude, Braden devra soumettre au tribunal, dans les 30 jours suivant la date de dépôt de l’ordonnance, un rapport écrit détaillant un diagnostic, s’il en est un, et une explication de la manière dont cette conclusion a été établie. Le samedi 24 août était à 30 jours du 25 juillet.

Isley a déclaré qu’elle transmettrait ce rapport à l’État avant la prochaine comparution de Gounaris devant le tribunal.

Roe a de nouveau rejeté la demande de libération et a déclaré que « les conditions actuelles imposées sont nécessaires ».

La prochaine comparution de Gounaris devant le tribunal aura lieu le 16 septembre à 13h30.