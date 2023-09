Le tribunal assouplit les restrictions sur les contacts de l’administration Biden sur les réseaux sociaux

Une cour d’appel fédérale a ordonné vendredi à la Maison Blanche, au FBI et aux hauts responsables de la santé de ne pas « contraindre ou encourager de manière significative » les sociétés de médias sociaux à supprimer les contenus que l’administration Biden considère comme de la désinformation.

Mais le panel de trois juges de la 5e Cour d’appel américaine, basée à la Nouvelle-Orléans, a réduit une grande partie d’une injonction qui limitait les contacts de l’administration Biden avec les sociétés de médias sociaux émise par un juge de Louisiane.

Le juge du tribunal inférieur a estimé que les autorités américaines avaient illégalement contraint Facebook de Meta Platforms et YouTube d’Alphabet à censurer les publications liées à Covid et aux élections de 2020.

Le 5e Circuit était d’accord avec les procureurs généraux républicains du Missouri et de la Louisiane, qui avaient allégué que de nombreux fonctionnaires fédéraux avaient contraint les plateformes de médias sociaux à censurer le contenu en violation des protections de la liberté d’expression du premier amendement de la Constitution américaine.

Mais le tribunal, dans un avis non signé de trois juges nommés par les présidents républicains, a annulé une grande partie de l’injonction du tribunal inférieur, à l’exception d’une disposition concernant la coercition présumée, qu’il a restreinte.

Le 5e Circuit a déclaré que l’injonction plus stricte s’appliquait à la Maison Blanche, au chirurgien général, aux Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et au FBI, mais ne s’appliquerait plus aux autres responsables fédéraux couverts par l’ordonnance du tribunal inférieur. Il est interdit aux agences de contraindre, de menacer ou de faire pression sur les sociétés de médias sociaux pour qu’elles suppriment du contenu.

« Les décisions de modération du contenu des plateformes de médias sociaux doivent leur appartenir, et à elles seules », a écrit le tribunal.

La décision a été saluée sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, par le procureur général républicain du Missouri, Andrew Bailey, qui a déclaré qu’elle empêcherait les responsables fédéraux « de violer les droits du premier amendement de millions d’Américains ».

Le 5e circuit a suspendu l’injonction pendant 10 jours pour permettre à l’administration du président démocrate Joe Biden de demander à la Cour suprême des États-Unis de réexaminer l’affaire. Le ministère américain de la Justice, qui défend l’administration, a refusé de commenter.

Les procureurs généraux de Louisiane et du Missouri, ainsi que plusieurs personnes affirmant avoir été censurées sur les réseaux sociaux, avaient poursuivi les agences et responsables de l’administration Biden l’année dernière.

Ils ont déclaré que Facebook, YouTube et Twitter s’étaient livrés à la censure à la suite des pressions répétées des responsables gouvernementaux et des menaces d’une application renforcée de la réglementation.

Le procès indique que les opinions censurées incluent des contenus remettant en question les mesures anti-Covid-19 telles que les masques et les mandats de vaccination et mettant en doute la validité de l’élection présidentielle américaine de 2020, au cours de laquelle Biden a battu le président sortant républicain Donald Trump.

Le juge de district américain Terry Doughty, dont le palais de justice de Monroe, en Louisiane, est devenu un lieu privilégié pour les contestations républicaines de la politique de Biden, s’est rangé du côté des États, estimant que les efforts « orwelliens » du gouvernement fédéral violaient le premier amendement.

L’administration Biden a fait valoir qu’elle avait demandé aux sociétés de médias sociaux de supprimer les publications qu’elle considérait comme de la désinformation préjudiciable, mais ne les avait jamais forcées à le faire.