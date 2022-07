Le Tribunal arbitral du sport confirme l’interdiction des équipes de football russes

La Russie reste exclue des principales compétitions de football européennes, dont la Ligue des champions, après que le Tribunal arbitral du sport a rejeté vendredi les appels de la fédération nationale de football et de quatre clubs.

Le TAS a confirmé les décisions de l’UEFA et de la FIFA qui excluaient les équipes nationales et les clubs russes à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine.

La Russie était déjà exclue des qualifications pour la Coupe du monde masculine et du Championnat d’Europe féminin et ses clubs ne participeront plus à des compétitions comme la Ligue des champions en 2022-23.

“Le panel trouve regrettable que les opérations militaires en cours en Ukraine, pour lesquelles les équipes de football russes, les clubs et les joueurs n’ont eux-mêmes aucune responsabilité, aient eu, en raison des décisions de la FIFA et de l’UEFA, un effet si négatif sur eux et sur le football russe. généralement, mais ces effets ont été, de l’avis du panel, compensés par la nécessité d’un déroulement sûr et ordonné des événements de football pour le reste du monde », a déclaré le TAS.

La décision laisse le champion national Zenit St. Petersburg hors de la phase de groupes de la Ligue des champions. Une autre équipe russe, Sotchi, sera exclue du tirage au sort du troisième tour de qualification de la Ligue des champions, prévu lundi. Si les équipes russes avaient été autorisées à participer, il n’était pas clair où leurs matchs à domicile pourraient être organisés ou si les clubs ukrainiens boycotteraient.

La décision de vendredi était largement attendue par les clubs russes. Ils ont prévu de programmer des matchs de coupe nationaux aux dates auxquelles les matchs européens se joueront la saison prochaine.

A LIRE AUSSI| Everton n’est pas à vendre, déclare l’actionnaire majoritaire Farhad Moshiri

Le TAS n’a pas qualifié les combats d'”invasion” ou de “guerre”, termes rejetés par la Russie, qui qualifie ses actions d'”opération militaire spéciale”, et n’a pas attribué de blâme.

Après le début de l’invasion en février, la Pologne, la Suède et la République tchèque se sont toutes engagées à boycotter les matchs éliminatoires de la Coupe du monde contre la Russie prévus en mars. Cela a laissé l’UEFA et la FIFA choisir entre exclure la Russie ou potentiellement permettre à l’équipe russe de se qualifier par défaut.

L’équipe masculine russe a été disqualifiée de la Ligue des Nations en cours, entraînant une relégation automatique. Sa prochaine grande compétition aura lieu en mars lorsque débuteront les qualifications pour le Championnat d’Europe 2024. L’équipe nationale féminine a été remplacée par le Portugal lors du Championnat d’Europe en Angleterre ce mois-ci et a été retirée des qualifications pour la Coupe du monde de l’année prochaine. La Russie reste également exclue d’une série de compétitions juniors et par groupes d’âge.

Le TAS doit également entendre d’autres affaires impliquant des athlètes et des équipes russes dans de nombreux autres sports. De nombreuses instances dirigeantes ont justifié l’exclusion de la Russie pour des raisons de sécurité similaires à celles citées par l’UEFA.

Les sports olympiques ont pour la plupart suivi l’exemple du Comité international olympique, qui affirme que sa recommandation d’exclure les athlètes de Russie et de son allié biélorusse vise à protéger ces concurrents contre d’éventuels dommages.

Les affaires de football ont été parmi les premières à être tranchées par le TAS en raison de la date limite imminente pour le tirage au sort des éliminatoires de la Ligue des champions.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.