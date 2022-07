Le Tribunal arbitral du sport confirme l’interdiction des clubs russes

Paris (AFP) – Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a confirmé vendredi l’interdiction des clubs russes des compétitions européennes pour la saison à venir et l’exclusion de la Russie des tournois internationaux, en raison de la guerre en Ukraine.

Le TAS a rejeté les recours de quatre clubs russes contre leur bannissement par l’UEFA des compétitions européennes en 2022-2023 et un autre par la Fédération russe de football qui contestait son exclusion de toutes les compétitions organisées par la FIFA et l’UEFA.

“L’escalade du conflit entre la Russie et l’Ukraine, et les réponses du public et des gouvernements dans le monde entier, ont créé des circonstances imprévues et sans précédent auxquelles la FIFA et l’UEFA ont dû réagir”, a déclaré le TAS basé à Lausanne dans son communiqué de presse.

“En déterminant que les équipes et clubs russes ne devraient pas participer à des compétitions sous leur égide tant que de telles circonstances persistaient, le panel (de juges) a estimé que les deux parties avaient agi dans le cadre du pouvoir discrétionnaire qui leur était accordé en vertu de leurs statuts et règlements respectifs.”

Les clubs et équipes nationales russes ont été initialement suspendus « jusqu’à nouvel ordre » par l’UEFA en février à la suite de l’invasion de l’Ukraine par le pays.

Début mai, l’UEFA avait annoncé qu'”aucun club russe” ne participerait à la saison 2022-2023 des compétitions interclubs européennes, à savoir la Ligue des champions, la Ligue Europa ou la Ligue de conférence Europa.

Le Zenit Saint-Pétersbourg, qui s’est vu refuser une place dans les phases de groupes de la Ligue des champions en raison de l’interdiction, le CSKA Moscou, le Dynamo Moscou et Sotchi ont tous contesté la décision.

L’équipe nationale russe a été expulsée de la compétition de qualification pour la Coupe du monde de cette année au Qatar par la FIFA juste avant un match décisif contre la Pologne en mars.

La Russie a également été exclue du Championnat d’Europe féminin qui se déroule actuellement en Angleterre et ne participera plus à la campagne de qualification pour la Coupe du monde féminine 2023.

“Le panel trouve regrettable que les opérations militaires en cours en Ukraine, pour lesquelles les équipes de football russes, les clubs et les joueurs n’ont eux-mêmes aucune responsabilité, aient eu, en raison des décisions de la FIFA et de l’UEFA, un effet si négatif sur eux et sur le football russe. généralement, mais ces effets ont été… compensés par la nécessité d’un déroulement sûr et ordonné des événements de football pour le reste du monde », a déclaré le TAS.