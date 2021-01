Le manifestant cornu et hargneux qui a tiré sur l’infamie pour ses singeries lors de l’émeute du Capitole américain n’a pas mangé depuis son arrestation samedi et sa mère a déclaré qu’il tombe malade s’il consomme des aliments non biologiques.

Le natif de l’Arizona, Jake Angeli, a fait face lundi à sa première audience devant le tribunal fédéral à Phoenix, où le tribunal a appris que le soi-disant « chaman QAnon » n’avait pas mangé depuis qu’il avait été arrêté.

Angeli, dont le nom légal est Jacob Anthony Angeli Chansley, est rapidement devenu un symbole du chaos qui se déroulait dans le bâtiment du Congrès américain mercredi dernier alors qu’il devenait viral dans le monde entier pour sa tenue extravagante.

L’homme de 33 ans a comparu devant le tribunal par téléphone alors qu’il est détenu en quarantaine dans un centre de détention.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait se permettre un avocat, Angeli, qui est un partisan de la théorie du complot QAnon, a dit au juge qu’il ne pouvait pas, mais a suggéré que la situation pourrait changer. «À condition que je puisse joindre un de mes amis, on m’a dit que je pourrais avoir un avocat de sa part» il a dit.

Le défenseur public d’Angeli, Gerald Williams, a déclaré au tribunal que son client avait un régime alimentaire restreint et qu’il n’avait pas mangé depuis qu’il avait été placé en détention. L’avocat a ajouté qu’il n’était pas sûr qu’Angeli ait restreint son alimentation pour des raisons religieuses ou de santé.

La mère d’Angeli, Martha Chansley, a fait plus de lumière sur la question en s’adressant aux journalistes à l’extérieur du palais de justice. Elle a déclaré à la presse assemblée que son fils avait besoin d’un régime bio. «Il tombe très malade s’il ne mange pas d’aliments biologiques», elle a expliqué. «Il a besoin de manger.»

La femme a ajouté qu’elle n’avait pas été en contact avec Angeli depuis son arrestation. «J’ai vraiment besoin de parler à mon fils» elle a dit.

À l’intérieur de la salle d’audience, la juge Deborah Fine a fait écho aux sentiments de la mère du manifestant, disant à l’avocat d’Angeli de contacter le bureau du maréchal américain pour résoudre le problème. «M. Chansley a besoin de manger» elle a dit.

Le maréchal américain de Phoenix, David Gonzalez, a déclaré que le service des maréchaux travaillerait pour répondre à la demande d’aliments biologiques d’Angeli, si le tribunal l’ordonnait. «Pour des raisons religieuses ou de santé, si (les détenus) ont besoin d’un régime alimentaire spécial, nous sommes tenus de les accommoder», a-t-il déclaré au journal Arizona Republic.

Discutant des perspectives d’Angeli devant le tribunal, Gonzalez a déclaré qu’Angeli ferait face à des accusations qui le garderaient enfermé pendant «Des années et des années.»

Le juge Fine a ordonné qu’Angeli soit détenu jusqu’à une audience prévue vendredi, au cours de laquelle elle déterminerait s’il ferait face à des accusations à Washington DC pendant sa détention ou son absence.

Alors que la mère d’Angeli et le juge Fine ont convenu que l’émeutier avait besoin de manger, Meghan McCain a suggéré en ligne de ne lui donner que de la nourriture pour chiens.

Le sentiment radical a suscité de nombreuses discussions sur les médias sociaux, où beaucoup ont noté que le père de McCain, le sénateur décédé de l’Arizona John McCain, qui a été torturé dans un camp de prisonniers de guerre pendant la guerre du Vietnam, ne partagerait probablement pas son point de vue.

