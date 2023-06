Le tribunal accorde les droits sur les œuvres du géant littéraire argentin Borges aux neveux de sa veuve

BUENOS AIRES, Argentine (AP) – Un tribunal a accordé les droits sur les œuvres de feu Jorge Luis Borges, considéré comme l’auteur argentin le plus important au niveau international du XXe siècle, à cinq neveux de la veuve de l’auteur décédée en mars.

L’épouse de Borges, Maria Kodama, avait consacré une grande partie de sa vie à protéger farouchement son héritage et cela surprend beaucoup dans le cercle littéraire argentin qu’elle n’ait pas laissé de testament, même si elle luttait contre un cancer du sein.

L’absence de testament avait mis les droits sur ses œuvres dans les limbes. Mais mardi, un tribunal de Buenos Aires a décidé que les cinq neveux recevraient les droits « en leur qualité d’héritiers universels ».

Borges est décédé en 1986 à l’âge de 86 ans et a laissé Kodama, un traducteur et écrivain qu’il avait épousé plus tôt cette année-là, comme son seul héritier. Ils n’ont jamais eu d’enfants. Elle est décédée le 26 mars, également âgée de 86 ans.

L’avocat de longue date de Kodama, Fernando Soto, a déclaré en avril que les neveux de Kodama étaient allés au tribunal pour se déclarer ses héritiers après sa mort, cherchant à obtenir la propriété de tous ses biens, y compris les droits sur les œuvres de Borges et ce que l’on pense être plusieurs objets de valeur. manuscrits.

La veuve de Borges a mené une vie séparée de sa famille.

Soto s’est dit « surpris de découvrir qu’elle avait des neveux », ajoutant que « c’était un grand soulagement parce que je ne voulais pas que l’État garde tout ».

The Associated Press