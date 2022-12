Le tribunal a demandé d’appliquer un accord de 3 millions de dollars dans le cadre d’un procès contre la police

VIRGINIA BEACH, Virginie (AP) – Plusieurs parties à un procès pour mort injustifiée suite à la fusillade mortelle par la police d’un homme noir sur le front de mer de Virginia Beach l’année dernière ont demandé à un juge d’appliquer l’accord de règlement de 3 millions de dollars annoncé plus tôt ce mois-ci.

La ville de Virginia Beach et la famille de Donovon Lynch – un cousin du musicien et natif de Virginia Beach Pharrell Williams – ont annoncé l’accord de règlement le 13 décembre. Mais le père de Lynch, Wayne Lynch, a depuis déclaré aux médias locaux qu’il s’était séparé de son avocats et que le règlement n’est pas finalisé.

La semaine dernière, plusieurs parties à l’affaire ont déposé une requête conjointe demandant à un juge d’appliquer l’accord annoncé.

La requête conjointe a été déposée par Thomas Martin et Justin Fairfax, qui ont été avocats de Wayne Lynch, ainsi que des avocats de la ville et de l’officier qui a tiré sur Donovon Lynch.

La requête indique qu’une partie extérieure a conseillé à Wayne Lynch de ne pas signer l’accord, “ce qui est contraire aux intérêts de la succession et contraire à l’accord préalable du demandeur”.

Les archives judiciaires montrent que la requête a été renvoyée à un juge mardi.

Les efforts de l’Associated Press pour joindre Wayne Lynch n’ont pas été immédiatement couronnés de succès. Mais Lynch a écrit mardi dans un communiqué envoyé par courrier électronique que le règlement n’avait pas été finalisé, a rapporté la chaîne de télévision WVEC-TV.

“Je regrette qu’il ait été rendu public avant que toutes les conditions non monétaires ne soient finalisées”, indique le communiqué de Lynch.

Il a également écrit que Fairfax, un ancien lieutenant-gouverneur, et Martin ne le représentaient plus.

Lauren Burke, porte-parole de Fairfax, a contesté cela, affirmant dans un communiqué fourni à l’AP mercredi que Fairfax et Martin restent “les avocats inscrits au dossier dans cette affaire”.

“Justin E. Fairfax et Thomas B. Martin ont été honorés d’avoir obtenu un règlement de 3 millions de dollars suite au décès du fils de Wayne Lynch, Donovon Lynch”, indique le communiqué. “Ce règlement historique pour la famille Lynch sera bientôt complètement réglé devant le tribunal fédéral de Virginie.”

Un porte-parole de la ville a refusé de commenter.

Wayne Lynch a intenté une action en justice pour mort injustifiée de 50 millions de dollars en juin 2021 contre la ville et Solomon D. Simmons, le policier qui a abattu son fils. Simmons est également noir.

La fusillade de Lynch s’est produite par une chaude nuit de mars près de la promenade bondée de la ville, bordée de restaurants et d’hôtels. La soirée s’est transformée en chaos après des explosions de coups de feu séparées. Au moins huit personnes ont été blessées et une femme, qui serait une passante, a été tuée.

En novembre 2021, un grand jury spécial a conclu que Simmons était justifié de tirer sur Lynch. Les autorités ont déclaré que Lynch avait une arme à feu et a tiré une balle dans la chambre avant de pointer son arme vers un parking rempli de personnes et de policiers.

The Associated Press