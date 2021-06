Le Tribeca Festival est de retour, heureux de redémarrer avec la ville

Paula Weinstein ne se souvient pas du dernier film qu’elle a regardé au cinéma. « Oh, bon sang », Weinstein, responsable du contenu de Tribeca Enterprises et organisateur du 20e Festival de Tribeca, a déclaré lors d’un appel vidéo la semaine dernière. « Je ne me souviens pas – c’est tellement sorti de ma tête. »



Le festival de 12 jours, souvent organisé en avril, a été annulé l’année dernière en raison de la pandémie. Mais avec les cas de coronavirus qui plongent à travers le pays, elle espère que l’événement de cette année, qui débutera mercredi avec la première mondiale de la comédie musicale « In the Heights », contribuera une fois de plus à fournir un catalyseur pour la reprise de la ville. «Je suis tellement excitée de revoir les gens – de les entendre rire, se rassembler, s’amuser», a déclaré Jane Rosenthal, cofondatrice et directrice générale de Tribeca Enterprises. « Tout ce que les 15 derniers mois ont emporté. » Rosenthal, productrice de cinéma et de télévision de longue date, a organisé le festival pour la première fois avec son partenaire de production Robert De Niro et son mari d’alors, Craig Hatkoff, en 2002, peu de temps après les attentats du 11 septembre. Ils voulaient ramener les gens au centre-ville et stimuler la revitalisation économique et culturelle du Lower Manhattan, a-t-elle déclaré.

Plus de 150 000 personnes ont assisté à cet événement, et Rosenthal et Weinstein espèrent une rediffusion ce mois-ci. Ils ont aligné près de deux semaines de projections en personne et en ligne de 66 longs métrages, tirés d’un nombre record de 11 222 soumissions. Dans des conversations vidéo distinctes la semaine dernière, Rosenthal et Weinstein ont discuté des changements apportés au festival de cette année, de la façon dont les défis auxquels ils ont été confrontés sont similaires à ceux du premier Tribeca et des films qu’ils attendent le plus avec impatience. Ce sont des extraits édités des conversations. Tribeca se produit normalement en avril, le vôtre a donc été l’un des premiers événements touchés par la pandémie. JANE ROSENTHAL Nous savions que si les écoles de New York devaient fermer, nous allions devoir pivoter. Puis vint l’ordre de rester à la maison. C’était très triste, mais nous revenions à nos origines de plongée dans l’inconnu. Qu’as-tu fait à la place ? ROSENTHAL Nous avons commencé à sortir un court métrage par jour, puis nous avons trouvé comment faire en sorte que les festivals de films du monde entier organiser un festival massif en ligne ensemble. Nous avons travaillé avec YouTube et étions l’un des 21 festivals – Cannes, Berlin, Venise, Tokyo, Sydney, Toronto, Sundance – qui ont organisé chacun environ 10 heures de programmation.

WEINSTEIN Nous sommes de nature décousue. La seule chose que nous savons faire en cas de crise, c’est de se lever et de mettre un pied devant l’autre. Que se passait-il dans le monde lorsque vous planifiiez l’événement 2021 ? ROSENTHAL C’était sombre. Biden n’avait pas encore été élu. Nous regardions combien de personnes allaient dans les hôpitaux. Est-ce que cela commencerait réellement à baisser dans le climat plus chaud pendant les mois d’été ? Pourrait-on faire le festival en plein air et socialement distancié ? WEINSTEIN Bien sûr, il y a eu des moments de « OMG, est-ce que ça va vraiment arriver ? » Mais lorsque nous avons ouvert les candidatures, nous avons reçu plus de 11 000 cinéastes du monde entier, soit une hausse de 7,5% par rapport à l’année dernière et plus que jamais. Quelle a été la partie la plus difficile de la planification de l’événement de cette année ? WEINSTEIN Nous ne pouvions pas nous précipiter dans les bureaux de l’autre et nous dire : « J’ai cette idée, qu’en pensez-vous ? Tout était si discipliné. C’était comme, « Si j’oublie quelque chose lors de cette réunion, je dois attendre le prochain Zoom. » '); }

ROSENTHAL L’évolution des protocoles d’hygiène et de sécurité. Le premier Tribeca Film Festival a été conçu comme un moyen de ramener les gens dans le Lower Manhattan après le 11 septembre. Jane, c’était votre idée, n’est-ce pas ? ROSENTHAL J’étais obsédé par la façon de ramener les gens au centre-ville. J’ai dit : « Pourquoi ne ferions-nous pas un festival du film ? » Je savais que nous aurions au moins un film, « About a Boy ». [She was among the producers of that movie.] Je sentais que si je pouvais produire un film en trois mois, je pourrais faire un festival de cinéma en trois mois. C’est vraiment bien que j’étais parfaitement inconscient de la plupart des problèmes auxquels nous allions être confrontés.

Avez-vous un objectif similaire pour déclencher une reprise cette année? ROSENTHAL Nous avons des projections en plein air qui vont de Battery à Brooklyn en passant par Van Cortlandt Park dans le Bronx – nous ne sommes plus seulement dans le Lower Manhattan. Nous apportons des films qui donneront de la joie et de l’importance à ces communautés et, espérons-le, aideront à stimuler certaines économies et communautés locales d’une manière similaire au premier festival. Pensez-vous que les gens sont prêts à revenir? WEINSTEIN Ils sont sûrs prêts à partir de notre réponse au ticket. Les cinéastes viennent tous de l’extérieur de l’État. L’un d’eux m’a dit : « Je m’en fiche si je dois louer un camping-car et dormir en chemin, j’y arrive ». Quelles précautions sont en place ? WEINSTEIN Lorsque nous le pouvons, nous augmentons le nombre de sièges pour permettre plus d’audience. Nous dirons aux gens de porter des masques, mais nous n’allons pas le restreindre. Nous suivons toutes les directives possibles. A quoi ressemble la programmation de cette année ? WEINSTEIN Une bonne partie des films que nous voulions en 2020 obtiennent leur première au festival de cette année. Nous avons 56 premières mondiales et 23 pays représentés. ROSENTHAL Je suis vraiment fier de notre représentation. Plus de 60% des longs métrages de cette année ont été réalisés par des femmes, des personnes de couleur et des artistes LGBTQ+. Quels films attendez-vous le plus cette année ? ROSENTHAL Un de mes préférés est le documentaire sur Dick Gregory [“The One and Only Dick Gregory”], aussi bien que « Marc, Marie et d’autres personnes » par une jeune femme, Hannah Marks. Et notre Films de réalité virtuelle, organisée par Loren Hammonds. Il y a tellement de nouvelles voix formidables.

WEINSTEIN Je ne veux pas choisir ! Je suis tellement optimiste pour tous les jeunes cinéastes représentés. Tant de ces films ont été terminés ou tournés selon les protocoles Covid, et ils ont fait un si bon travail que je suis enthousiasmé par l’avenir de la narration. Vous avez supprimé « Film » du nom du festival cette année. Pourquoi? ROSENTHAL Nous examinons différentes façons de créer une expérience immersive, et tant que les gens racontent une bonne histoire, cela devrait faire partie de ce que nous faisons chez Tribeca. Cette année, nous avons des histoires basées sur des jeux et des podcasts dans la compétition. Il y a dix ans, nous avons projeté notre premier jeu vidéo, La Noire. Nous avons toujours été à l’avant-garde de la recherche de la façon dont nous pourrions modifier notre narration pour atteindre un public. WEINSTEIN Nous cherchions simplement un moyen de tout embrasser. Le passage à un festival d’été pourrait-il être permanent ? WEINSTEIN Nous n’en avons pas encore discuté. Nous l’avons fait cette année parce que nous savions que nous devions être dehors pour protéger notre public. Juin semblait juste parce que nous pensions qu’il ne ferait pas froid [and] le public sera prêt. Continuerez-vous à proposer une option de streaming dans les années à venir ? ROSENTHAL C’est certainement quelque chose que nous envisageons de faire. Cela dit, j’aime l’expérience d’être assis dans un théâtre et de regarder des films avec un public – en particulier des comédies. Vous n’obtenez pas le même plaisir des comédies par vous-même que lorsque quelqu’un à côté de vous se met à rire parce que tout d’un coup, ils ont compris la blague. Remplissez le blanc : Dans dix ans, Tribeca sera _________. WEINSTEIN Ouvert à de nouvelles voix et à de nouvelles façons de raconter des histoires, car nous savons que le monde va s’étendre énormément au cours des 10 prochaines années. ROSENTHAL Peut-être que nous allons créer un film sur Fortnite ou projeter des films de Mars !