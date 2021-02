WASHINGTON – Quelques heures avant que les républicains du Sénat n’acquittent Donald Trump lors de son deuxième procès en destitution, un membre du GOP House a failli être assommé s’il n’était pas sur la bonne voie.

Les républicains du Sénat ont dû repousser les demandes de dernière minute des démocrates d’appeler des témoins après le représentant Jaime Herrera Beutler, R-Wash.– qui avait soutenu la destitution – a déclaré le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, R-Calif., Lui a dit que Trump avait rejeté les appels à l’aide alors que ses partisans avaient saccagé le Capitole américain le 6 janvier.

L’appel à témoins a échoué, mais il n’a pas fallu longtemps à Herrera Beutler pour devenir la cible des partisans de Trump.

« Le cadeau qui continue de donner aux démocrates … Les 75 millions de fidèles de Trump regardent », a tweeté la représentante de première année Marjorie Taylor Greene, R-Ga., Féroce loyaliste de Trump.

Les va-et-vient ont souligné la bataille interne entre les républicains, entre ceux qui veulent continuer à suivre Trump et ceux qui pensent que le parti doit aller au-delà d’un ex-président en disgrâce pour gagner des élections à l’avenir.

Une majorité de 57-43 du Sénat a voté pour condamner Trump, mais n’a pas atteint la majorité des deux tiers requise pour la condamnation. Sept républicains ont rejoint les 50 démocrates – plus que prévu. L’année dernière, lorsque Trump a été acquitté de ses relations avec l’Ukraine, un seul républicain, le sénateur Mitt Romney, du R-Utah, s’est joint aux démocrates votant pour condamner.

« Le tribalisme est un enfer d’une drogue, mais notre serment envers la Constitution signifie que nous sommes contraints aux faits », a déclaré le sénateur Ben Sasse, R-Neb.

Et même si le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A voté pour l’acquittement, il a fait une déclaration brûlante au Sénat, affirmant que Trump était « pratiquement et moralement responsable » de l’émeute du 6 janvier.

Dans une déclaration après l’acquittement, Trump n’a pas été découragé, affirmant que son mouvement « ne faisait que commencer ».

« Dans les mois à venir, j’ai beaucoup à partager avec vous, et j’ai hâte de poursuivre notre incroyable voyage ensemble pour atteindre la grandeur américaine pour tout notre peuple », a déclaré Trump. « Nous avons tellement de travail devant nous, et bientôt nous émergerons avec une vision pour un avenir américain brillant, radieux et sans limites. »

Les suites du procès de destitution, qui présentait des vidéos intenses de la violente attaque contre le Capitole américain, mettent en place des années de batailles primaires républicaines entre les forces pro-Trump et anti-Trump, divisant le parti alors qu’il tente de reprendre le contrôle du Congrès en 2022. et la Maison Blanche en 2024.

« Ce vote de destitution va encore déchirer le Parti républicain », a déclaré Lara Brown, directrice de la Graduate School of Political Management de l’Université George Washington. Les républicains parlent d’une « grande tente », a-t-elle dit, mais « l’unité ne sera probablement pas possible car aucune zone grise significative n’existe » entre les partisans de Trump et les autres républicains.

« Il semble que le parti se dirige vers de nombreux mois de combats internes qui ne seront résolus que par les élections de 2022, les élections primaires et générales », a-t-elle déclaré. « Et par résolu, je veux dire qu’une faction l’emportera probablement sur l’autre, mais qui gagnera est difficile à dire. »

Trump 2024? D’autres républicains agissent aussi

Trump, qui est resté silencieux pendant le procès de destitution au Sénat, n’a pas dit s’il se présenterait à nouveau en 2024, mais son acquittement le laisse libre de le faire.

Les républicains qui envisagent leurs propres candidatures à la présidentielle – comme le sénateur Ted Cruz, Josh Hawley, Marco Rubio et Rand Paul – n’ont même pas envisagé la condamnation dans le procès de destitution. Ils ont voté contre la tenue du procès, affirmant que le Sénat n’avait pas le pouvoir constitutionnel de juger quelqu’un qui n’est plus en fonction.

« Il s’agit d’une mise en accusation politique », a tweeté Cruz lors du procès.

Un autre candidat républicain potentiel à la présidentielle, l’ancien gouverneur de Caroline du Sud Nikki Haley, cherche à se distancier du président destitué.

Haley, l’ambassadrice américaine aux Nations Unies sous Trump jusqu’en 2018, a déclaré à Politico qu’elle s’attendait à ce que Trump « se trouve de plus en plus isolé », et ne pense pas qu’il se présenterait à nouveau à la présidence: « Je pense qu’il a perdu quelque chose de la viabilité politique qu’il allait avoir. «

Pourtant, d’autres candidats potentiels ont choisi de jouer dans les griefs de Trump après les élections. Cruz et Hawley sont allés jusqu’à s’opposer au décompte des votes du Collège électoral en raison des protestations infondées de Trump selon lesquelles l’élection lui avait été volée.

Le Congrès débattait de cette question lorsque les insurgés ont fait irruption dans le Capitole américain le 6 janvier.

Rubio, qui s’est engagé avec Trump dans une série de bagarres lors de la primaire présidentielle républicaine de 2016, a également été plus favorable ces derniers temps. Rubio a également probablement vu des rapports selon lesquels Ivanka Trump – la fille de Trump et ancienne conseillère à la Maison Blanche, qui a récemment déménagé en Floride – pourrait briguer son siège au Sénat l’année prochaine.

Alors que Rubio a eu sa part de désaccords avec Trump, le sénateur de Floride a déclaré avant le procès de destitution qu’il était « arrogant » pour les opposants de demander la disqualification de l’ex-président.

L’emprise de Trump sur le parti à ce stade n’est cependant pas absolue. Il y a des preuves que l’insurrection, la destitution et le procès – et les images de partisans de Trump errant dans les couloirs, menaçant les législateurs – drainent le soutien républicain à Trump.

Lorsque la Chambre a voté en janvier pour destituer Trump, certains républicains ont vu le procès du Sénat comme une chance de se débarrasser de l’influence politique de l’ancien président. Dix républicains de la Chambre ont voté pour destituer Trump, plus que sa précédente destitution en 2020.

Pourtant, Jennifer Mercieca, professeure agrégée de communication à la Texas A&M University, a déclaré que « l’acquittement signifie que c’est toujours le parti de Trump, pour le meilleur ou pour le pire, et probablement pour le pire ».

Mercieca, auteur de « Demagogue for President: The Rhetorical Genius of Donald Trump », a déclaré que le procès donnait aux républicains la chance de « rejeter Trump et le Trumpisme ». Au lieu de cela, de nombreux membres du parti l’ont embrassé, a-t-elle dit, peut-être au détriment du parti à long terme.

La première étape suivante: Trump et les élections de 2022

Avec le procès de destitution derrière lui, Trump devrait d’abord tester sa force parmi les républicains lors des prochaines élections au Congrès et dans les États – y compris les primaires républicaines qui divisent.

Trump et ses partisans ont promis de soutenir les principaux challengers contre les républicains qui ont soutenu la destitution, en particulier les républicains de la Chambre qui ont voté pour.

Cette liste cible va de la républicaine Liz Cheney, troisième républicaine de la Chambre, au gouverneur de Géorgie Brian Kemp et au secrétaire d’État Brad Raffensperger, qui ont tous deux rejeté les demandes de Trump d’inverser les résultats des élections.

Mais les primaires difficiles ne se traduisent pas toujours par des pertes.

Le facteur Trump pourrait nuire aux républicains lors des élections générales dans les États et les districts du Congrès qui sont étroitement divisés entre le GOP, les démocrates et les indépendants.

Trump est « toujours le gorille de 800 livres au sein du GOP », a déclaré Luntz, « mais il n’a aucun soutien en dehors du parti. » Les républicains auront besoin de ce genre d’électeurs pour gagner suffisamment de courses à la Chambre et au Sénat pour récupérer le Congrès.

Et les républicains qui s’opposent à Trump se préparent à faire campagne pour ceux qui pensent que le parti doit abandonner le président destitué.

Le représentant Adam Kinzinger, R-Ill., Qui a voté pour la destitution et a créé un nouveau comité d’action politique, a déclaré à CNN que « je ne crains pas du tout le président ».

Plusieurs inconnues pourraient influencer l’avenir des républicains

Il y a de nombreux mois avant les élections législatives de 2022 et l’élection présidentielle de 2024. Et plusieurs questions en suspens pourraient prendre en compte les deux élections, y compris peut-être plus de problèmes juridiques pour Trump.

Les procureurs de New York enquêtent sur Trump sur ses activités financières passées. Le bureau du procureur du district d’Atlanta enquête pour savoir si Trump a enfreint la loi en faisant pression sur Raffensberger pour qu’il «trouve» suffisamment de voix pour annuler sa défaite électorale face à Biden dans cet État.

L’ancien président aura également 78 ans en 2024, bien que ce soit le même âge que Biden aujourd’hui. Biden est devenu le plus ancien président jamais investi lorsqu’il a prêté serment en janvier.

Au cours du procès de destitution, les procureurs démocrates de la Chambre ont déclaré que le fait de ne pas tenir Trump pour responsable pourrait l’encourager, lui et ses partisans, à attaquer à nouveau les institutions, peut-être dans une future campagne.

Le représentant Ted Lieu, D-Californie, a déclaré aux sénateurs qu’il «n’avait pas peur que Donald Trump se présente à nouveau dans quatre ans». Plutôt, « j’ai peur qu’il ne court à nouveau et perd », a déclaré Lieu. « Parce qu’il peut recommencer. »

Une autre inconnue est de savoir si les partisans de Trump peuvent trouver des candidats crédibles pour défier les républicains pro-destitution.

Le stratège républicain Alex Conant, qui a travaillé pour le candidat à la présidentielle de Rubio en 2016, a déclaré qu’il doutait que Trump soit très influent en 2022 et au-delà. La plupart des électeurs, a-t-il dit, se retireront progressivement de l’ex-président.

« Il faudra du temps pour que la fête avance », a déclaré Conant. « Ce qui s’est passé le 6 janvier a été vraiment mauvais pour la marque républicaine. Il faudra du temps pour s’en remettre. »

Jusqu’à présent, Trump et ses alliés ont un bilan mitigé en ce qui concerne les républicains pro-destitution.

Ils ont échoué dans leur tentative de faire démettre Cheney de son poste de présidente de la Conférence républicaine de la Chambre. Mais lors de la même réunion, les républicains ont refusé de punir la représentante pro-Trump Taylor Greene, R-Ga., Pour ses publications sur les réseaux sociaux sur les théories du complot et les menaces envers les opposants politiques.

Face à la perspective de primaires qui divisent, plusieurs analystes politiques ont noté que les partisans et les opposants de Trump avaient discuté de l’idée d’un troisième parti politique, une évolution qui diviserait davantage le parti.

Jack Pitney, professeur de gouvernement au Claremont McKenna College en Californie, a déclaré que la plupart des électeurs du GOP semblent toujours soutenir Trump. «Tant que les électeurs républicains resteront avec Trump», a-t-il dit, «la plupart des dirigeants républicains le seront aussi».

L’auteur de «Un-American: Le faux patriotisme de Donald J. Trump», Pitney a illustré le problème des républicains en retravaillant les paroles d’une chanson de protestation de Pete Seeger sur la guerre du Vietnam.

«La fête est à la taille dans le Big Muddy», dit-il. « et la base dit de continuer. »