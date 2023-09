Le triathlon de Malibu pourrait être annulé en raison d’une espèce en voie de disparition

Depuis des décennies, des milliers d’athlètes se rassemblent chaque automne sur la plage Zuma de Malibu pour nager, puis faire du vélo et courir le long de la côte dans le cadre d’une course qui a permis de récolter des millions pour des œuvres caritatives locales, notamment l’hôpital pour enfants de Los Angeles.

Mais à moins de deux semaines du triathlon de Malibu de cette année, l’événement risque d’être annulé en raison d’un passage souterrain inondé sur le parcours qui est depuis devenu le foyer d’un poisson en voie de disparition connu sous le nom de gobie des marées et d’une loi municipale qui précise que les riverains doivent être informés du parcours 32 jours à l’avance.

Au moment où les organisateurs de la course ont pu concevoir un parcours alternatif évitant le gobie des marées, le délai de notification de 32 jours était passé et les autorités municipales ont refusé un permis pour le triathlon, prévu les 30 septembre et 1er octobre.

Lundi soir, la commission de planification de Malibu a entendu un appel des organisateurs du concours et a entendu parler d’un itinéraire cyclable plus court qui permettrait d’éviter le passage souterrain inondé. Mais les commissaires sont restés dans l’impasse sur l’appel, votant par 2 contre 2, le rejetant ainsi.

« C’est un événement qui rassemble les familles et les communautés », a déclaré Skylar Peak, un commissaire à l’urbanisme qui a voté en faveur du feu vert au triathlon. « Nous devons trouver un moyen pour que cela se produise, et non un moyen de nier que cela se produise. »

« Le problème que nous avons ici est qu’il ne s’agit pas seulement d’une question de bureaucratie », a déclaré Kraig Hill, membre de la Commission de planification qui a voté en faveur du refus du permis. « On nous demande d’enfreindre la loi – l’exigence de notification est la loi », a-t-il déclaré à propos du préavis de 32 jours pour un événement. « Nous ne pouvons pas simplement l’ignorer parce que nous pensons que c’est une bonne cause. »

Dans une déclaration aux participants à la course, la société propriétaire du Malibu Triathlon a déclaré : « Nous faisons appel de cette décision et sommes convaincus que nous serons en mesure d’organiser l’événement sûr, agréable et inspirant que nous souhaitons tous, tout en aidant certaines des personnes les plus vulnérables du monde. notre société. »

Un porte-parole de la ville a confirmé que les autorités s’attendaient à ce que les organisateurs soumettent un appel de suivi, qui serait discuté et voté lors d’une réunion du conseil municipal prévue lundi. Les membres du public pourront faire part de leurs commentaires lors de la réunion.

L’incertitude entourant l’événement de cette année est le résultat des pluies torrentielles record de l’hiver. Pendant des années, le parcours cycliste du triathlon a traversé le passage souterrain de Zuma Beach à Busch Drive, mais une série de tempêtes a inondé le passage souterrain. La route n’a pas été immédiatement dégagée et, avec le temps, le gobie des marées a élu domicile.

Pour la course de cette année, les organisateurs ont soumis leur demande de permis en janvier, puis l’ont déposée en personne auprès de la ville de Malibu début mars. Ils comprenaient une liste des résidents dans un rayon de 500 pieds du parcours proposé – une liste qui serait utilisée pour envoyer des notifications aux résidents 32 jours à l’avance.

Il ne semble pas que la ville ait contacté les organisateurs de la course au sujet du passage souterrain inondé, mais il n’est pas clair si la ville était tenue de le faire. Le passage souterrain est contrôlé par le département des plages et des ports du comté de Los Angeles et, au cours des dernières années, lorsque le passage souterrain a été inondé, les organisateurs du triathlon ont construit une rampe temporaire sur laquelle les vélos peuvent circuler, ont indiqué les organisateurs.

Brennan Lindner, le directeur de la course, a déclaré qu’à la mi-août, les responsables de l’urbanisme de la ville avaient envoyé par courrier électronique une liste des éléments en suspens pour que leur permis soit approuvé, mais n’avaient fait aucune mention du passage souterrain de Zuma Beach, selon une correspondance déposée auprès de la ville.

À cette époque, les responsables du comté ont déclaré aux organisateurs que le passage souterrain serait probablement inutilisable pour la course, déclenchant un effort frénétique de la part des organisateurs pour travailler avec diverses agences gouvernementales afin de développer des itinéraires alternatifs.

« Cela nous a obligés à nous adapter aussi vite que possible », a déclaré Lindner à la Commission de planification lundi soir.

À la fin du mois d’août, le département des plages et des ports du comté de Los Angeles a confirmé que les responsables de la pêche et de la faune de l’État et l’Office régional des eaux avaient ordonné au comté de ne pas déranger le gobie des marées.

Ce n’est qu’au cours de la dernière semaine d’août que la ville a confirmé aux organisateurs de la course que le passage souterrain de Zuma Beach ne serait pas dégagé et qu’une rampe temporaire ne pourrait pas être installée.

Le 31 août, les responsables du triathlon ont proposé un itinéraire alternatif, mais celui-ci a été rejeté par la ville le 5 septembre. Le 8 septembre, les responsables de la course ont soumis un autre itinéraire révisé, réduisant le parcours cyclable à une série de boucles à peu près entre Trancas Canyon. et les routes de Westward Beach. Le même jour, les autorités municipales ont affirmé qu’il était trop tard : l’obligation d’informer les résidents dans un rayon de 500 pieds était passée le 24 août, le permis a donc été refusé.

Les organisateurs de la course ont fait appel de la décision, ce qui a donné lieu à une réunion de la commission de planification lundi, au cours de laquelle de nombreux membres de la communauté sont montés sur l’estrade et ont supplié le comité d’approuver l’événement.

« Que Dieu bénisse le gobie des marées, mais soyons honnêtes, vous avez le pouvoir, vous devez permettre que cela avance », a déclaré Pamela Conley Ulich, ancienne maire de Malibu. « Vous ne pouvez pas le nier sur ce point technique. »

Un représentant du superviseur du comté de Los Angeles, Lindsey Horvath, a exhorté la commission à autoriser la poursuite du triathlon.

« Nous ne pouvons pas laisser la bureaucratie nous empêcher d’apporter des ressources à ceux qui en ont le plus besoin, ni nous empêcher de revenir à ces célébrations annuelles (…) qui nous ont été retirées à cause de la pandémie », a déclaré Zachary Gaidzik, l’un des adjoints de Horvath.

Tous les commissaires ont exprimé leur soutien général à l’événement, mais deux d’entre eux qui ont voté pour rejeter l’appel du triathlon ont insisté sur le fait qu’ils avaient les mains liées par l’obligation légale d’informer les résidents 32 jours avant un événement.

« J’aurais aimé que quelqu’un se lance vraiment dans l’aventure quelques semaines plus tôt », a déclaré John G. Mazza, qui a voté en faveur du refus du permis.

Le parcours modifié proposé qui évite le passage souterrain a été approuvé par Caltrans, le shérif du comté de LA et le département des plages et des ports et implique de parcourir toute la longueur du parking de Zuma Beach jusqu’au parking de Point Dume et de répéter la boucle trois à quatre. fois, en fonction de la course.

« C’est l’itinéraire le plus sûr que nous ayons imaginé », a déclaré Lindner lundi soir, soulignant qu’aucune allée résidentielle ou commerciale ne serait bloquée.

Le bourbier bureaucratique injecte de l’incertitude dans un événement qui attire chaque année plus de 4 000 participants, dont des équipes composées d’employés de Disney, Warner Bros. et Netflix, ainsi que plusieurs acteurs, musiciens et célébrités.

« Des milliers de personnes seraient déçues si cela ne se produisait pas », a déclaré Gerry Rodrigues, fondateur de Tower 26, un programme basé à Los Angeles qui forme des triathlètes et des nageurs. « Tous les participants s’entraînent depuis des mois et sont prêts à partir. »

Le rédacteur du Times, James Rainey, a contribué à ce rapport.