Le triathlète portugais Vasco Vilaça à la poursuite du rêve parisien

Le Portugais Vasco Vilaça, qui a eu 24 ans juste avant Noël, a connu une excellente saison 2023, terminant sur le podium des courses de la Série mondiale de triathlon à Abu Dhabi, Yokohama et Hambourg, ainsi que de l’épreuve test olympique de Paris.

Cela l’a laissé troisième avant la finale du championnat en septembre à Pontevedra, en Espagne, et avec une chance de remporter le titre mondial.

Une décevante 15ème place lui a permis de terminer quatrième au classement général, mais Vilaça s’est dépoussiéré pour terminer sa saison avec une victoire à Rome lors de la Coupe du monde de triathlon.

On parle ici de l’idolâtrie d’une légende du triathlon, de la quête de la qualification parisienne et des cicatrices d’un phoque…

Vasco sur son parcours en tri…

220: Où est-ce qu’on vous parle ?

VV : Je suis en Suède. Officiellement, j’habite ici, même si je passe beaucoup de temps à Gérone avec l’équipe JFT [coach Joel Filliol’s]. Je suis née et j’ai grandi au Portugal, mais mes parents ont déménagé ici quand j’avais 13 ans et j’y vis depuis.

C’est ainsi que j’ai fini par parler suédois et portugais, ainsi que l’anglais. J’apprends aussi l’espagnol. Quand on voyage autant que nous à travers le monde, il est utile de communiquer !

220: Quand as-tu commencé le triathlon ?

VV: Très jeune. J’avais six ou sept ans. Mes parents m’ont encouragé et ont été inspirés par Vanessa Fernandes [who won the world title in 2007 and won a record 20 ITU World Cups].

Elle a attiré une énorme attention médiatique au Portugal parce qu’elle a remporté de nombreuses courses ; on aurait dit qu’elle passait à la radio et à la télévision tous les deux jours.

220: L’avez-vous rencontrée ?

VV : Oui, plusieurs années plus tard, elle faisait partie du Sport Lisboa e Benfica, l’équipe pour laquelle j’ai couru au Portugal pendant de nombreuses années.

En 2018, elle a d’ailleurs tenté de revenir pour les JO de Tokyo et ma sœur s’entraînait à ses côtés dans la même équipe. J’ai beaucoup appris sur la haute performance auprès de Vanessa.

220: Est-ce que ta sœur court toujours ?

VV: Non, elle s’est mise au cyclisme il y a deux ans. Elle est très intelligente, a de bons résultats à l’école et étudie la médecine. Il s’est donc avéré difficile de concilier triathlon et éducation.

Elle avait besoin d’un système scolaire qui lui permettrait de voyager, d’étudier et de courir, et cela n’était pas vraiment le cas au Portugal.

220: Parlez-nous de votre évolution en tant que triathlète…

VV : J’ai commencé à gagner des courses à l’âge de huit ans. J’ai bien réussi au niveau national, puis j’ai remporté les Championnats nationaux juniors et les Championnats d’Europe juniors en 2017.

Je me souviens de la saison suivante, j’ai participé aux Coupes du monde à Sarasota [America] et puis Salinas [Ecudaor]puis s’est envolé pour Madère pour une Coupe d’Europe.

Même si les courses ne se sont pas très bien déroulées, je me suis dit : « C’est ce que je veux faire dans la vie ». C’est un beau style de vie et vous vous faites de très bons amis.

Vasco sur que incident de phoque…

220: Notre public vous connaît peut-être mieux pour avoir été mordu par un phoque lors de l’étape de Malibu de la Super League 2022 ! Comment s’est passé le retour sur les lieux de l’attentat fin septembre [where Vasco would finish fifth]?

VV : Quand je suis entré dans l’eau à Malibu, j’avais un peu peur ; en fait, cette crainte était forte au début de la saison mais s’est atténuée au fil de l’année. Là encore, si quelque chose me touchait dans l’eau, je sauterais.

L’année dernière, je suis allé nager seul et c’est là que c’est arrivé. Alors cette année, je me suis assuré de nager avec les gens. Lors d’une séance d’entraînement, j’étais à 50 m et Beth [Potter] J’ai touché mon pied et j’ai paniqué !

Vasco Vilaça remporte la Coupe du monde de triathlon 2023 à Rome, en Italie. (Crédit : Triathlon mondial)

Vasco sur ses choix de course…

220: Rome était votre dernière course de la saison. Comment se fait-il que vous ayez choisi de ne pas finir à Neom en Super League ?

VV : J’ai concouru à Malibu seulement parce qu’une place s’est libérée. Je voulais me concentrer à 100 % sur les World Series, non seulement pour la qualification olympique, mais aussi parce que je me battais pour le titre.

Âge 23

Nationalité Portugais

2ème, Epreuve test des JO de Paris2023

2èmeGrande Finale mondiale de triathlon de l’ITU, 2020

2èmeChampionnats du monde ITU de triathlon sprint, 2023

2èmeGrande Finale junior du triathlon mondial ITU, 2017

1erChampionnats d’Europe de triathlon, 2017

220: Malibu était juste une semaine après la déception de la Grande Finale à Pontevedra. Que pensez-vous de cette course maintenant ?

VV: Immédiatement après, j’ai été déçu de moi-même. J’avais vécu une saison incroyable avec de nombreux podiums et je me battais pour le titre… et puis je suis tombé du podium de la série. Maintenant, j’ai accepté que j’avais échoué.

Avoir cette course de Super League à Malibu m’a aidé à m’en remettre plus rapidement. Et puis j’ai pris l’avion pour Rome et j’ai fait une bonne course là-bas, ce qui m’a aussi aidé.

Dans l’ensemble, j’ai raté une bonne opportunité mais je dois tirer les leçons de cette expérience. Mais j’ai confiance dans le processus et je dois rester en bonne santé car je suis tombé malade à Pontevedra.

Vasco sur la qualification pour Paris…

220: Dans la perspective des JO de Paris l’été prochain, quels sont les critères de qualification pour le Portugal ?

VV : Ta première place revient au plus haut du classement olympique. Si nous avons un deuxième athlète, cela ira à quelqu’un sur le podium des World Series. J’ai terminé quatrième donc c’est ce qui m’a manqué.

La prochaine étape est de remporter une manche des World Series l’année prochaine, c’est donc l’un des objectifs. Mais les choses s’annoncent bien en ce moment car je suis quatrième au classement olympique.

Avant toute chose, si vous montez sur le podium dans un relais des Séries mondiales, celui qui participe à ce relais se qualifie. Je pense que le seul relais sera Abu Dhabi l’année prochaine. Si je ne suis pas là et que le Portugal monte sur le podium, je ne me qualifie pas.

220: Ouf, c’est dur ! Alors, quel est votre programme de courses avant Paris ?

VV : Ce n’est pas encore finalisé mais ce sont à peu près les World Series jusqu’aux Jeux. [the men’s race is on 30 July 2024].

220: Si vous faites partie de l’équipe, vous dirigerez-vous vers un camp de rétention avant les Jeux comme l’équipe britannique [who will be outside Bordeaux]?

VV : Non, je suis parti en altitude à Font Romeu avec notre escouade JFT. Nous pourrions refaire cela cette année et descendre deux semaines avant Paris.

C’est dicté par les courses car nous aimerions être à Font Romeu pendant trois ou quatre semaines et à Gérone juste avant les Jeux olympiques. C’est à peu près le plan mais rien avec la fédération.

Vasco sur ses idoles…

220: Si vous pouviez voler les capacités d’un autre triathlète, qui voleriez-vous et pourquoi ?

VV : C’est une question difficile mais peut-être Alex Yeec’est couru, Vincent Luis‘nager, les transitions de Jonas Schomberg et Kristian Blummenfeltc’est du vélo !

220: Pour finir, quel(s) athlète(s) admirez-vous le plus ?

VV : Il faut que ce soit [Javier] Gómez. Je l’ai rencontré et c’est ma plus grande idole.

