Le Triangle Bar, une entreprise LGBTQ du Colorado, affirme que la crise des sans-abri à Denver l’a forcé à fermer définitivement

En raison de la pression de la crise des sans-abri à Denver, une entreprise LGBTQ bien-aimée ferme définitivement ses portes.

Le Triangle Bar de North Broadway a confirmé jeudi son intention de fermer ses portes. Cela survient après que le restaurant a déclaré à CBS News Colorado dans une lettre qu’il ne pouvait plus fournir un environnement approprié aux clients tout en s’occupant des campements à l’extérieur de ses portes.

« Nous avons travaillé dur pour offrir un endroit sûr et accueillant à tous les membres de notre communauté pour célébrer, jouer et redonner aux autres au cours des six dernières années, malgré d’énormes obstacles », a expliqué Triangle dans sa lettre.

Une enquête menée par Triangle auprès de 500 personnes a servi d’indicateur final qu’il était prêt à fermer ses portes. Triangle affirme que son enquête a confirmé que 75 % des clients visitent l’entreprise moins fréquemment, avec plus de 60 % citant des problèmes de sécurité dus aux campements.

« Nous avons régulièrement injecté des fonds dans le bar juste pour garder les portes ouvertes tout en faisant pression sur les médias et la ville pour qu’ils prennent des mesures correctives, ce qui a finalement été fait le 27 septembre », a expliqué l’entreprise dans sa lettre. « L’espace d’un seul après-midi, nous avons récupéré notre quartier. Moins de 24 heures plus tard, les camps sont revenus et, malgré nos appels, la ville n’a pris aucune mesure pour arrêter le retranchement. »

Triangle a annoncé que son dernier jour d’activité serait le dimanche 8 octobre pour son « Adieu buste de bière. » Les portes ouvrent à midi et les bracelets de buste de bière sont en vente à 16 heures.

La cuisine Triangle sera fermée, mais les Rocky Mountain Rainbeaus serviront des boissons en tant qu’association caritative de la semaine.

« Venez nous aider à vider nos fûts tout en partageant des histoires et des souvenirs de bons moments au Triangle et dites adieu à notre formidable personnel », a partagé l’entreprise dans sa lettre.

Triangle a déclaré qu’il prévoyait de rembourser intégralement les détenteurs de billets pour les événements et les brunchs, ce qui inclut des frais supplémentaires. Les clients qui ont payé pour des cartes VIP devraient recevoir, à votre demande, un remboursement au prorata du prix d’achat pour les quatre derniers mois sur leur carte. Tous les clients qui ont besoin de contacter Triangle pour ce type de questions peuvent envoyer un e-mail à [email protected] ; indiquez le nom, le prix payé, la date d’achat et les 4 derniers chiffres de la carte que vous avez utilisée.

« Merci du fond du cœur à ceux d’entre vous qui nous ont soutenus contre vents et marées », a partagé Triangle dans sa lettre. « Nous vous apprécions et vous souhaitons tout le meilleur. Jusqu’à ce que nous nous revoyions, soyez en sécurité, aimez-vous, soyez aimés, prenez soin les uns des autres et gardez de bons souvenirs de Triangle Bar dans vos cœurs. Cela a été un plaisir et un honneur pour tous. de nous pour faire partie de votre famille élargie.

