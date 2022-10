Le Tri-County Kiwanis Club dissout le groupe et débourse les derniers fonds – Shaw Local

Le Tri-County Kiwnanis Club a dissous le groupe après 12 ans de service en raison du manque de membres.

Au cours des 12 dernières années, les Kiwanis ont travaillé dur pour remplir leur mission de servir les enfants du monde. Les projets comprenaient la participation à Go Baby Go; qui a fourni des voitures modifiées pour les jeunes enfants handicapés; Noël en mars, qui a livré de la nourriture et des extras aux familles nécessiteuses de la communauté ; et Fruit of the Room, qui fournissait régulièrement des fruits frais aux élèves locaux du primaire. De plus, le groupe a organisé une collecte de manteaux annuelle, a fait le ramassage des ordures en bordure de route et plus encore.

Comme dernier acte de charité, les Tri-County Kiwanis ont fait don du reste de leurs fonds à des organisations à but non lucratif locales. Des dons ont été faits à Maddie’s Mitten March, Aktion Club of Open Door, Sandwich Chamber Summer Pack Program, Fox Valley Community Center, Sandwich Fire Protection District, Bristol-Kendall Fire Protection District, Somonauk Fire Protection District, Family Service Agency-Children’s Advocacy Group, Sandwich VFW, Dojo Dynamics Scholarship Fund, WW Woodbury School, Prairie View School, Lynn G. Haskin School et l’Association Spina Bifida.