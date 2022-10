Le trésorier du comté de Will annonce des pièces commémoratives disponibles à l’achat – Shaw Local

Le trésorier du comté de Will, Tim Brophy, a annoncé la vente de médaillons en argent de 1 once, frappés pour commémorer le cent cinquantième anniversaire du comté en 1986.

Le comté a été créé le 12 janvier 1836. Le 12 janvier 1986, le comité du sesquicentenaire du comté de Will a frappé un médaillon d’argent et de bronze d’une once pour célébrer les 150 ans du comté.

Le nouveau sceau du comté apparaît d’un côté et les mots “Will County Illinois Sesquicentennial Commemorative 150 years 1836-1986” apparaissent au verso.

Au moment de leur frappe, les médaillons étaient confiés au trésorier du comté de Will pour la vente directe et étaient distribués dans tout le comté par consignation aux banques et aux lieux d’affaires. Le bureau du trésorier possède encore 341 médaillons en argent à cette époque.

Les membres de la communauté, les électeurs et les élus ont exprimé leur intérêt à acheter les médaillons, qui ont été nettoyés par des professionnels et sont prêts à être vendus au public.

Les médaillons peuvent être achetés pour 30 $ chacun au début du bureau du trésorier. Les achats doivent être effectués en espèces ou par chèques de banque à l’ordre du trésorier du comté de Will.

Pour plus d’informations, appelez le bureau du trésorier du comté de Will au 815-740-4675.