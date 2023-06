Le trésorier du comté de DeKalb annonce la 1ère distribution des taxes foncières 2022 – Shaw Local

Le bureau de la trésorière du comté de DeKalb, Becky Springer, a procédé à la première distribution des taxes foncières du comté de DeKalb.

Sur les 249 544 686 $ à percevoir, 23 861 194,99 $, soit 9,56 %, ont été collectés et distribués à ce jour ; une deuxième distribution aura lieu avant la fin juin. «Selon la loi, la première distribution d’impôt peut être effectuée jusqu’à 30 jours après la date d’échéance du premier versement, qui serait la première semaine de juillet. Notre bureau aura, à ce moment-là, effectué deux distributions de l’argent des impôts aux districts fiscaux pour les aider à faire face à leurs besoins de trésorerie », a déclaré Springer dans un communiqué de presse.

De cette distribution, 2 674 756,69 $ ont été alloués au comté de DeKalb et au district de la réserve forestière du comté de DeKalb, 1 022 007,04 $ aux cantons et aux districts de route et de pont du canton, 564 540,34 $ aux bibliothèques, 1 609 360,90 $ aux villes et villages, 685 514,92 $ ont été envoyés aux districts d’incendie, 960 257,22 $ est parti aux districts de parc, les districts scolaires ont reçu 14 688 100,21 $, 1 496 134,70 $ sont allés aux collèges communautaires, 125 862,13 $ aux districts de financement des augmentations d’impôt et 34 660,84 $ ont été distribués aux districts de drainage.

Les rapports de règlement de répartition fiscale sont accessibles sur dekalbcounty.org. Sur la page d’accueil du comté de DeKalb, choisissez Départements du comté. Ensuite, choisissez Trésorier/Collecteur. Choisissez Information sur l’impôt foncier sur le côté gauche de la page. Suivez le lien marqué Rapports de répartition de l’impôt foncier.