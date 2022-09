Le département du Trésor avertira la Maison Blanche que crypto-monnaies pourrait poser des dangers financiers majeurs aux consommateurs et à l’économie américaine si le gouvernement ne met pas en place de nouvelles réglementations importantes, selon un reportage dans le Washington Post.

Citant deux personnes proches du dossier, le Post indique que le Trésor prévoit de publier quatre rapports distincts indiquant clairement que ses principaux responsables économiques estiment que les crypto-monnaies nécessitent une surveillance stricte.

Les rapports souligneront les risques de fraude que les crypto-monnaies posent aux investisseurs, ont déclaré les deux sources anonymes. Et les rapports concluent que même si les crypto-monnaies ne présentent pas encore de risque pour la stabilité du système financier global, cela pourrait changer rapidement.

Un porte-parole du Trésor a refusé de commenter à CNET le rapport du Post.

Plus tôt cette année, le président Biden signé un décret appelant les agences gouvernementales à examiner les risques et les avantages des actifs numériques, y compris les crypto-monnaies, et à explorer la possibilité de créer une monnaie numérique de la banque centrale américaine, un type de crypto-monnaie contrôlée par le gouvernement.

L’ordre agences dirigées à travers le gouvernement fournir des recommandations politiques sur les risques pour les consommateurs, les investisseurs et les marchés financiers liés à la crypto-monnaie, ainsi que sur les possibilités d’accès équitable aux services financiers. Il a servi de point de départ aux agences fédérales cherchant à créer de nouvelles règles et pourrait ouvrir la voie à de futures lois réglementant la cryptographie.