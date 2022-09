Quelques mois seulement après la Disney Wish a mis les voiles en juillet, la compagnie lorgne déjà sur son prochain bateau de croisière. Le paquebot de croisière sera nommé Disney Treasure et présentera des styles Agrabah de Aladdinavec une “grande salle dorée”, a annoncé Disney.

La statue emblématique du trésor Disney mettra en vedette Aladdin et Jasmine à bord de leur tapis magique, a révélé le président des parcs Disney Josh D’Amaro lors de Expo D23 de Disney à Anaheim, en Californie, dimanche.

Disney indique que la livraison du Treasure est prévue en 2024 et qu’il s’agit du deuxième des trois nouveaux navires de croisière prévus jusqu’en 2025 après le souhait.

D’Amaro a également montré un premier aperçu de la prochaine destination de Disney aux Bahamasqui deviendra une escale de Paquebots de croisière Disney une fois qu’il s’ouvre. La deuxième destination de Disney aux Bahamas est à Lighthouse Point sur l’île d’Eleuthera.

La société travaille avec les Bahamiens pour rendre l’expérience authentique, a déclaré D’Amaro. L’île accueillera des lieux de restauration, de shopping et de baignade et sera aménagée d’une aire d’activités jeunesse, d’un centre de loisirs, d’une aire de jeux aquatiques et d’un pavillon culturel. 90% du site Disney de l’île sera alimenté à l’énergie solaire.

Disney a déclaré qu’il développerait moins de 20% de la propriété et ferait don de plus de 190 acres au gouvernement.

Lors du Panel Parcs et Expériences Disney à la J23 ont également été annoncés les Expansion du multivers Avengers Campus à Disneylanddes détails sur La princesse et la grenouille rethème de Splash Mountainla date d’ouverture de la Tron Lightcycle Run à Disney World, San Fransokyo à California Adventure et un potentiel méchants, zone Coco et Encanto au Magic Kingdom.

