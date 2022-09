Le Trésor sanctionne des entreprises iraniennes pour la vente de drones à la Russie

WASHINGTON (AP) – Le département du Trésor américain a annoncé jeudi qu’il prélevait des sanctions contre quatre sociétés iraniennes qui, selon lui, ont été impliquées dans l’envoi de drones en Russie le mois dernier pour une utilisation dans la guerre de Moscou contre l’Ukraine.

Safiran Airport Services, basée à Téhéran, Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines et Baharestan Kish Company ont toutes été frappées par les nouvelles sanctions.

“La Russie fait des choix de plus en plus désespérés pour poursuivre sa guerre non provoquée contre l’Ukraine, en particulier face à nos sanctions et contrôles des exportations sans précédent”, a déclaré Brian Nelson, sous-secrétaire au Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier. appliquer nos sanctions contre la Russie et l’Iran et tenir l’Iran pour responsable et ceux qui soutiennent la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine.

Safiran coordonne les vols militaires russes entre l’Iran et la Russie, y compris ceux qui, selon les responsables du renseignement américain, ont transporté des véhicules aériens sans pilote iraniens, du personnel et des équipements connexes de l’Iran vers la Russie, pendant plusieurs jours le mois dernier.

La société Paravar Pars est étroitement associée à la puissante université Imam Hossein contrôlée par le Corps des gardiens de la révolution iraniens et a été impliquée dans la recherche, le développement et la production du drone iranien Shahed-171. Design and Manufacturing of Aircraft Engines est une société iranienne impliquée dans la recherche, le développement et la production du drone iranien Shahed-171. Baharestan Kish Company supervise divers projets liés à la défense en Iran, y compris la fabrication de drones.

L’administration Biden a déclaré la semaine dernière que la Russie avait rencontré des problèmes techniques avec des drones de fabrication iranienne acquis à Téhéran en août. La Maison Blanche a déclaré que des responsables russes avaient récupéré des véhicules aériens sans pilote des séries Mohajer-6 et Shahed pendant plusieurs jours le mois dernier. L’administration Biden a déclaré que les responsables du renseignement américain avaient déterminé que la Russie cherchait à acquérir des centaines de drones iraniens pour les utiliser en Ukraine.

Plus tôt cette semaine, le Pentagone a confirmé que la communauté du renseignement américain avait déterminé que la Russie était également en train d’acheter des roquettes et des obus d’artillerie à la Corée du Nord pour son combat en cours en Ukraine.

Les États-Unis ont fréquemment rétrogradé et rendu publiques des conclusions de renseignement au cours de la guerre acharnée en Ukraine pour mettre en évidence les difficultés de Moscou à poursuivre la guerre. La petite armée ukrainienne a opposé une résistance acharnée aux forces russes militairement supérieures.

Aamer Madhani, Associated Press