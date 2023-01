Le Trésor impose des sanctions contre la société paramilitaire russe Wagner Group

WASHINGTON – L’administration Biden a annoncé jeudi une série de nouvelles sanctions et de mesures supplémentaires visant la société militaire privée russe, le groupe Wagner, affirmant qu’elle était engagée dans un “schéma continu d’activités criminelles graves” en Ukraine, en République centrafricaine et au Mali.

Le département du Trésor a identifié le groupe Wagner, dirigé par le copain de Poutine Yevgeny Prigozhin, comme une “organisation criminelle transnationale importante”.

En République centrafricaine et au Mali, le Trésor a déclaré que “le personnel de Wagner s’est engagé dans un schéma continu d’activités criminelles graves, notamment des exécutions massives, des viols, des enlèvements d’enfants et des violences physiques”. Il est également accusé de déstabiliser les gouvernements en Afrique et de cibler des femmes, des enfants et d’autres civils en Ukraine, d’attaquer des écoles et des hôpitaux et de déplacer de force des civils, entre autres violations des droits humains.

La semaine dernière, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré aux journalistes à la Maison Blanche que les estimations des services de renseignement américains indiquaient que le groupe Wagner comptait au moins 50 000 personnes en Ukraine, la plupart recrutées pour le combat dans les prisons russes.