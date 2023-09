Le Trésor impose des sanctions antiterroristes au réseau lié au Hezbollah au Liban et en Amérique du Sud

Le Trésor américain a imposé des sanctions liées au terrorisme à un réseau de sept individus et entreprises au Liban et en Amérique du Sud, alléguant leur implication dans le financement du groupe militant Hezbollah.

Parmi les personnes visées figure Amer Mohamed Akil Rada, soupçonné d’avoir joué un rôle dans deux attentats meurtriers en Argentine dans les années 1990.

Le gouvernement américain a désigné le Hezbollah comme organisation terroriste étrangère et l’accuse de se livrer au trafic de drogue en Amérique latine.

Le Trésor américain a imposé mardi des sanctions antiterroristes à un réseau familial de sept individus et entreprises au Liban et en Amérique du Sud accusés de financer le groupe militant Hezbollah, dont un Libanais qui, selon les autorités, a été impliqué dans deux attentats meurtriers en Argentine dans les années 1990.

Amer Mohamed Akil Rada a été décrit comme « l’un des membres opérationnels » qui ont perpétré l’attaque contre la Mutuelle argentine-israélite à Buenos Aires en 1994, qui a tué 85 personnes et en a blessé des centaines. En 1992, une attaque contre l’ambassade d’Israël en Argentine a tué 29 personnes.

« L’action d’aujourd’hui souligne l’engagement du gouvernement américain à poursuivre les agents et financiers du Hezbollah, où qu’ils se trouvent », a déclaré Brian Nelson, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, dans un communiqué.

Le groupe soutenu par l’Iran est désigné « organisation terroriste étrangère » et Washington affirme également que le groupe a été impliqué dans le trafic de drogue en Amérique latine pour générer des revenus.

Rada, selon le Trésor, a passé plus d’une décennie en Amérique du Sud avant de s’installer au Liban. Pendant son séjour là-bas, il aurait dirigé une entreprise de charbon de bois qui exportait fréquemment de la Colombie vers le Liban et utilisait « 80 pour cent des recettes de son entreprise commerciale au profit du Hezbollah ».

Le frère de Rada, Samer, a également été sanctionné et accusé d’être impliqué dans diverses opérations de trafic de drogue et de blanchiment d’argent à travers l’Amérique latine. Selon le Trésor, il était auparavant basé à Belize mais a fui en raison d’une affaire liée à la drogue et a été impliqué dans la contrebande de 1 102 livres de cocaïne d’une valeur de 15 millions de dollars cachées dans des cargaisons de fruits saisies au Salvador.

Il dirige également la société vénézuélienne BCI Technologies CAqui, selon certains rapports, est une société de conseil en crypto-monnaie de premier plan dans le pays.

Les États-Unis ont également sanctionné le fils de Rada, identifié comme Mehdi Akil Helbawi, et sa société Zanga SAS, basée en Colombie, la société d’exportation de charbon que, selon les autorités, son père utilisait pour financer le Hezbollah.

Le Trésor a également imposé des sanctions à la société libanaise Black Diamond SARL et à son propriétaire Ali Ismail Ajrouch. La société aurait transféré quelque 40 000 dollars à la société charbonnière basée en Colombie.