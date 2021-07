Le Trésor impose des sanctions à la police cubaine et à ses dirigeants pour la répression des manifestations

Une femme tient une pancarte indiquant « L’Amérique ouvre les yeux » alors que des gens brandissent des drapeaux cubain et américain lors d’un rassemblement pour la liberté montrant leur soutien aux Cubains qui manifestent contre leur gouvernement, à la Freedom Tower à Miami, le 17 juillet 2021. – Le président cubain Miguel Diaz- Le 17 juillet, Canel a dénoncé ce qu’il a qualifié de faux récit sur les troubles sur l’île des Caraïbes, alors que le régime communiste repoussait vigoureusement les suggestions de mécontentement historiquement répandu. (Photo par Eva Marie UZCATEGUI / AFP) (Photo par EVA MARIE UZCATEGUI/AFP via Getty Images)

WASHINGTON – L’administration Biden a imposé une nouvelle série de sanctions à la police cubaine et à ses dirigeants pour la répression violente des manifestations pacifiques qui ont éclaté sur l’île il y a plus de deux semaines.

Les sanctions du Trésor désignent le directeur de la police cubaine Oscar Callejas Valcarce et son adjoint Eddy Sierra Arias ainsi que la police de l’île.

« Le département du Trésor continuera de désigner et d’appeler par leur nom ceux qui facilitent l’implication du régime cubain dans de graves violations des droits humains », a écrit Andrea Gacki, directeur du Bureau de contrôle des avoirs étrangers, dans un communiqué annonçant les sanctions.

« L’action d’aujourd’hui sert à tenir davantage responsables les responsables de la répression des appels du peuple cubain à la liberté et au respect des droits de l’homme », ajoute le communiqué.

La semaine dernière, Washington a imposé des sanctions au ministre de la Défense cubain et à la brigade des forces spéciales de la nation communiste pour la répression des manifestations pacifiques qui ont éclaté sur l’île la semaine dernière.

Les sanctions américaines étaient accompagnées d’un avertissement selon lequel il y aurait plus à venir si le gouvernement cubain ne rectifiait pas la situation.

« Ce n’est que le début – les États-Unis continueront de sanctionner les individus responsables de l’oppression du peuple cubain », a déclaré Biden dans un communiqué du 22 juillet.

Plus tôt ce mois-ci, des milliers de manifestants ont envahi les rues à cause des frustrations causées par une économie paralysée touchée par des pénuries de nourriture et d’électricité.

Les rares manifestations, les plus importantes que le pays communiste ait connues depuis les années 1990, surviennent alors que le gouvernement lutte pour contenir la pandémie de coronavirus, poussant le fragile système de santé de l’île au bord du gouffre.