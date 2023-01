Le Trésor examine les processus après des informations selon lesquelles il aurait aidé le patron du groupe Wagner à contourner les sanctions pour poursuivre un journaliste britannique | Politique Nouvelles

Le Trésor est en train de revoir ses processus après des informations selon lesquelles il aurait aidé le chef du célèbre mercenaire russe Wagner Group à contourner les sanctions britanniques pour traduire un journaliste britannique en justice.

James Cartlidge, secrétaire de l’Échiquier, a confirmé qu’un examen était en cours sur la prise de décision du Trésor mais n’a pas pu commenter publiquement le cas du patron du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin.

Le site Web d’enquête openDemocracy a rapporté qu’une petite équipe du Trésor avait délivré des licences pour permettre à des avocats britanniques d’aider M. Prigozhin – autrefois surnommé « le chef de Poutine » – à lancer une action en diffamation contre le journaliste de Bellingcat Eliot Higgins au Royaume-Uni en 2021.

A l’époque, le russe l’oligarque a fait l’objet de sanctions britanniques.

Le groupe Wagner recrute des condamnés pour combattre dans Ukraine, où il est fortement impliqué dans l’offensive russe. L’Ukraine affirme que ses combattants sont morts par milliers.

M. Prigozhin a intenté une action en justice contre M. Higgins pour des articles et des tweets sur les opérations russes et du groupe Wagner en Afrique et au Moyen-Orient, ainsi que sur ses liens avec le Kremlin.

M. Cartlidge a déclaré que le Bureau de la mise en œuvre des sanctions financières (Ofsi) du Trésor adhère à un ensemble de règles strictes “pour de solides raisons constitutionnelles” lorsqu’il accorde aux personnes sanctionnées l’autorisation d’intenter des poursuites car “tout le monde a droit à une représentation légale”.

Les travaillistes ont accusé le gouvernement d’avoir accordé une “renonciation à un chef de guerre” pour qu’il intente une action en justice, ce qui, selon lui, visait à intimider les détracteurs de M. Prigozhin.

Plusieurs députés ont demandé au gouvernement de proscrire le groupe Wagner en tant qu’organisation terroriste.

La situation de M. Higgins a été évoquée mercredi dans une question urgente aux Communes, M. Cartlidge répondant: “C’est une coutume de longue date que le gouvernement ne commente pas publiquement les cas individuels.

“Il ne serait pas approprié d’enfreindre cette coutume même dans un cas aussi grave que celui-ci où il y a manifestement un intérêt public.”

Décrivant l’approche de l’Ofsi, M. Cartlidge a déclaré: “Les demandes sont évaluées uniquement sur la base des coûts, et en tant que pays doté de freins et contrepoids, il est juste que le tribunal compétent décide de l’issue du fond d’une affaire plutôt que le gouvernement.

“Cependant, je peux confirmer, à la lumière des cas récents et liés à cette question, que le Trésor examine maintenant si cette approche est la bonne, et si des changements peuvent être apportés sans que le Trésor n’assume un risque juridique inacceptable et veille à ce que nous adhérions à la règle de droit.”

Il a ajouté que le Premier ministre Rishi Sunak, qui était chancelier à l’époque, n’avait aucun rôle dans l’examen de l’opportunité d’accorder l’autorisation à M. Prigozhin.

Le secrétaire d’État fantôme du Labour aux Affaires étrangères, David Lammy, a déclaré: “Le gouvernement semble avoir accordé une dérogation à un chef de guerre qui lui a permis de lancer une attaque légale contre un journaliste britannique.

“C’est un exemple parfait d’un procès Slapp (poursuite stratégique contre la participation du public), conçu pour faire taire les critiques par l’intimidation financière.”

Alicia Kearns, présidente conservatrice de la commission des affaires étrangères, a exhorté le gouvernement à “s’engager à examiner si nous devons introduire un contrôle ministériel” sur le processus.

David Davis, l’ancien ministre conservateur, a ajouté: “Bien sûr, vous avez droit à une représentation si vous vous défendez devant un tribunal.

“Il n’y a pas de droit fondamental d’utiliser une représentation légale pour détruire quelqu’un d’autre ou empêcher la liberté d’expression.”

Cartlidge a répondu: “Je pense que le droit à la représentation légale est un principe fondamental de notre démocratie et cela peut signifier que les individus et les personnes que nous – et je ne commente pas le cas spécifique – mais cela peut signifier que les individus et les les personnes que nous trouvons désagréables ont donc droit à une représentation légale.

“N’oublions pas, même lors des procès de Nuremberg, les personnes qui avaient commis les crimes les plus odieux de l’histoire du monde occidental étaient légalement représentées.”

L’ancien ministre du Travail Liam Byrne a accusé M. Cartlidge d’avoir “juste avoué” que l’application des sanctions était “hors du contrôle ministériel” – ce que le ministre a démenti.

“Nous avons sanctionné Prigozhin parce qu’il exploitait” une capacité militaire indéniable pour l’État russe “”, a déclaré M. Byrne aux Communes.

“Dix mois plus tard, les fonctionnaires sous son contrôle ont signé 3 500 £ pour les vols en classe affaires, 320 £ pour un hébergement de luxe au Grand Hotel Europe Belmond, 150 £ pour les frais de subsistance et plus encore.

“Soyons très clairs sur ce que montrent les e-mails divulgués de cette conversation. Ils montrent que les avocats de Prigozhin voulaient poursuivre Eliot Higgins et Bellingcat” parce que la réfutation publique de l’article est l’une des raisons de sa désignation de sanctions “.

“Il a signé de l’argent pour qu’un chef de guerre puisse poursuivre un journaliste anglais devant un tribunal anglais afin de saper le régime de sanctions dont il est lui-même responsable.

“C’est scandaleux, ça doit changer et ça doit changer maintenant.”