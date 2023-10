Le Trésor établit des règles pour une remise instantanée sur les véhicules électriques

La règle proposée vise à « élargir les choix des consommateurs et à aider les concessionnaires automobiles à développer leurs activités », a déclaré Laurel Blatchford, responsable de la mise en œuvre de la loi sur la réduction de l’inflation au Trésor, dans un communiqué.

« Le programme Investir en Amérique du président Biden est axé sur la réduction des coûts de transport pour les consommateurs et sur la fourniture aux constructeurs automobiles américains des outils nécessaires pour dominer le marché », a déclaré Blatchford.

Détails: Selon les règles actuelles, les acheteurs de véhicules électriques doivent payer le prix d’achat total de la voiture, puis attendre la prochaine déclaration de revenus pour recevoir la somme non remboursable. crédit d’impôt pouvant aller jusqu’à 7 500 $ pour les véhicules neufs et 4 000 $ pour les véhicules d’occasion.

Mais un 2022 Étude de l’Université George Washington a constaté que les acheteurs de véhicules électriques – en particulier les acheteurs à faible revenu – préféraient massivement une remise au point de vente à un crédit d’impôt, évaluant la remise à 1 450 $ de plus qu’un crédit. L’IRA stipule qu’à partir de janvier 2024, les concessionnaires peuvent offrir le crédit sous forme de remise au moment de l’achat.

La règle proposée vendredi explique comment ce processus fonctionnera. Les concessionnaires doivent s’inscrire auprès de l’IRS pour pouvoir offrir le crédit au point de vente, et les acheteurs doivent attester qu’ils ne dépasseront pas la limite de revenu du crédit d’impôt. Ils peuvent ensuite recevoir de l’argent ou appliquer le crédit au coût de la voiture ou à un acompte. Si l’acheteur finit par dépasser la limite de revenu, il devra rembourser le crédit à l’IRS lors de sa prochaine déclaration de revenus.

En effet, le rabais au point de vente rend le crédit d’impôt pour véhicules électriques remboursable, puisque les acheteurs pourront bénéficier du rabais indépendamment de leur obligation fiscale, selon la règle proposée.

Albert Gore, directeur exécutif de la Zero Emission Transportation Association, a salué la règle proposée dans un communiqué vendredi.

« Ces orientations permettent à chacun d’accéder facilement aux crédits d’impôt pour véhicules électriques neufs et d’occasion de l’IRA au point de vente », a déclaré Gore. « Un processus simplifié maximisera les avantages de ces crédits, non seulement pour les conducteurs et leurs communautés, mais pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques. »

Inquiétudes du concessionnaire : Les concessionnaires automobiles avaient exprimé leurs inquiétudes quant au fait que la remise sur les véhicules électriques au point de vente pourrait les obliger à fournir de l’argent d’avance avec un calendrier de remboursement incertain.

Ils a souligné le programme « Cash for Clunkers », une initiative de 2009 dans le cadre de laquelle le gouvernement a payé les concessionnaires pour qu’ils offrent des remises en espèces aux conducteurs échangeant des véhicules plus anciens et moins efficaces. Les concessionnaires se sont plaints à l’époque de ne pas avoir reçu en temps opportun des remises du gouvernement.

Avec le crédit d’impôt pour véhicules électriques, le Trésor a déclaré qu’il s’attend à rembourser les concessionnaires dans les 72 heures suivant la vente. Les concessionnaires utiliseront un nouveau site Web de l’IRS, appelé Energy Credits Online, pour confirmer qu’un véhicule est éligible au crédit et soumettre un rapport « heure de vente » pour commencer le processus de paiement.

Mike Stanton, président et chef de la direction de la National Automobile Dealers Association, a déclaré dans un communiqué que les orientations étaient alignées sur les priorités des concessionnaires « pour une mise en œuvre réussie du programme de crédit d’impôt pour véhicules propres dans la salle d’exposition ».

« Les informations publiées par le Trésor vendredi devraient apaiser les plus grandes inquiétudes des concessionnaires quant à leur rôle dans la facilitation des crédits d’impôt avancés sur les véhicules propres aux consommateurs au point de vente à partir de janvier 2024 », a déclaré Stanton.