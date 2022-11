Le Trésor émet des sanctions sur les transferts de drones iraniens vers la Russie

Le département du Trésor a annoncé de nouvelles sanctions contre trois entreprises et deux individus impliqués dans la production et le transport de drones de l’Iran vers la Russie pour aider à la guerre du président russe Vladimir Poutine contre l’Ukraine.

Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers a ciblé :

Shahed Aviation Industries Research Center, qui est responsable de la conception et de la production de véhicules aériens sans pilote de la série Shahed que les États-Unis affirment utiliser en Ukraine

Success Aviation Services FZC i Jet Global DMCC pour l’organisation du transfert de drones vers la Russie

Des drones de la série Shahed ont été utilisés pour cibler des infrastructures civiles à Kyiv, Odessa et la région de Kharkiv en Ukraine, selon le Trésor.

Les sanctions interviennent alors que les États-Unis et leurs alliés cherchent à punir les individus et les organisations soutenant les efforts de guerre de la Russie. Les personnes et les groupes sanctionnés verront leurs biens et autres intérêts bloqués aux États-Unis.

Le Département d’État a également émis des sanctions concurrentes contre l’organisation paramilitaire Wagner Group, la Force aérospatiale du Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran et Qods Aviation Industries.

En outre, le Trésor a prononcé des sanctions contre deux personnes – Abbas Djuma et Tigran Khristoforovich Srabionov – pour avoir facilité l’acquisition de drones par le groupe Wagner.

L’ambassadeur d’Iran à l’ONU, Amir Saeid Iravani, a précédemment nié les allégations d’implication dans la fourniture de drones à la Russie, et a déclaré que les affirmations des pays occidentaux étaient “sans fondement et sans fondement”.

Dans un revirement au début du mois, le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian a déclaré que Téhéran avait vendu un “petit nombre” de drones à Moscou quelques mois avant l’invasion russe fin février.

En octobre, le gouvernement américain a déclaré avoir des preuves que l’Iran avait envoyé des formateurs et un soutien technique dans les zones occupées par la Russie en Ukraine pour aider les troupes russes à lancer des frappes de drones ciblées. Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a également déclaré que des responsables russes avaient reçu une formation sur les drones en Iran.

“La Russie a reçu des dizaines de ces drones jusqu’à présent. Et continuera probablement à recevoir des livraisons supplémentaires à l’avenir”, a déclaré Price.

Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont déclaré que l’Iran avait violé la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l’ONU en fournissant les armes à la Russie. La résolution interdit à la nation de transférer “tous les articles, matériaux, équipements, biens et technologies” de l’Iran à une autre nation sans l’approbation préalable du Conseil de sécurité de l’ONU au cas par cas.

Dmitry Polyanskiy, premier représentant permanent adjoint de la Russie auprès des Nations Unies, a déclaré aux journalistes à l’ONU le mois dernier que les drones trouvés en Ukraine n’étaient pas iraniens mais de fabrication russe.