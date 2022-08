Le Trésor doit révéler s’il se prépare pour le budget de crise de Liz Truss en ligne de mire

Le Trésor est invité à révéler s’il se prépare pour le “budget d’urgence” de Liz Truss, dans la querelle croissante sur la question de savoir si le favori de la direction conservatrice esquive l’examen minutieux.

Le prochain Premier ministre probable a signalé qu’elle ne demanderait pas à un organisme de surveillance indépendant de rendre son verdict sur le paquet de plus de 30 milliards de livres sterling de réductions d’impôts qu’elle prévoit dans les semaines suivant son entrée en fonction.

Mel Stride, la présidente conservatrice du Comité du Trésor des Communes, a averti qu’elle “volerait à l’aveuglette” sans les nouvelles prévisions de l’Office for Budget Responsibility (OBR) – qui risquent d’être très sombres quant à l’économie britannique.

Maintenant, M. Stride est allé plus loin en écrivant à la fois au Trésor et à l’OBR pour faire valoir qu’une nouvelle prévision officielle est absolument nécessaire – et pour établir si un tel travail est en cours.

“Les prévisions de l’OBR offrent de la transparence et rassurent les marchés sur la santé des finances du pays”, a déclaré le partisan de Rishi Sunak.

“En tant que comité, nous nous attendons à ce que le Trésor soutienne et permette à l’OBR de publier une prévision indépendante au moment de tout événement fiscal important, en particulier lorsque, contrairement à d’autres interventions fiscales récentes, cela pourrait inclure d’importantes réductions d’impôts permanentes.”

Mme Truss a discrètement fait marche arrière sur son budget d’urgence – préférant maintenant l’appeler un «événement fiscal» – mais M. Stride a ajouté: «Qu’un tel événement soit réellement appelé un budget ou non n’a pas d’importance.»

Une prévision pessimiste de l’OBR pourrait embarrasser Mme Truss, qui a construit sa candidature à la direction sur des promesses d’inverser la hausse de l’assurance nationale et d’abandonner les hausses d’impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises.

Ils sont basés sur des projections obsolètes de l’OBR de 30 milliards de livres sterling de «marge» dans les plans d’imposition et de dépenses – désormais époustouflés par la flambée de l’inflation qui devrait culminer à plus de 18%.

La campagne Truss a suggéré qu’elle dévie d’une nouvelle analyse parce que l’OBR a besoin de 10 semaines pour mener à bien ses travaux, ce qui retarderait un budget de crise jusqu’en novembre.

Cependant, le chien de garde a suggéré qu’il pourrait renverser les prévisions d’ici quelques semaines dans des circonstances exceptionnelles, comme il l’a fait lors de l’urgence de Covid en 2020.

La campagne de M. Sunak a affirmé que Mme Truss esquivait l’examen parce qu’elle ne voulait pas être confrontée à des avertissements selon lesquels ses réductions d’impôts étaient inabordables.

Il n’y a pas de définition formelle d’un “budget d’urgence” et le gouvernement peut annoncer des mesures fiscales à tout moment – comme l’a fait M. Sunak, en tant que chancelier, à plusieurs reprises.

Mais il y a un processus parlementaire qui doit être suivi lorsqu’un budget est annoncé, ce qui signifie que les résolutions sont débattues pendant un certain nombre de jours.

Début août, Mme Truss a déclaré: “En tant que Premier ministre, j’utiliserais un budget d’urgence pour lancer mon plan visant à faire croître notre économie et à offrir une aide immédiate aux personnes aux prises avec leurs factures.”

M. Stride a ajouté : « L’assurance d’une prévision indépendante est vitale en ces temps de turbulences économiques. Apporter d’importantes réductions d’impôt sans prévision serait mal avisé. Il s’agit en fait de “voler à l’aveugle”.