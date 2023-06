Le trésor de guerre des élections travaillistes gonflé par un mégadonateur de 5 millions de livres sterling

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le trésor de guerre électoral du Labour a été renforcé par un magnat de la réparation de vitres de voitures promettant 5 millions de livres sterling au parti.

Gary Lubner, qui a gagné des centaines de millions de livres en dirigeant l’entreprise derrière Autoglass, espère que son soutien maintiendra les travaillistes au pouvoir « pendant longtemps ».

Il a donné au parti 500 000 £ au premier trimestre de l’année et a déclaré que cela avait augmenté « de manière significative » au cours des trois derniers mois. Cela s’ajoutait aux 200 000 £ de dons précédents. « C’est le début », a déclaré M. Lubner au Financial Times.

« J’ai l’intention de donner plus alors que nous nous dirigeons vers les élections générales », a-t-il ajouté. M. Lubner n’a pas donné de chiffre exact, mais a suggéré que 5 millions de livres sterling étaient raisonnables.

L’homme d’affaires d’origine sud-africaine – dont les grands-parents étaient des réfugiés juifs – s’est dit consterné par l’ampleur de l’antisémitisme au sein du parti travailliste sous la direction de Jeremy Corbyn. Son fils, un étudiant militant travailliste, a été « maltraité, mis au pilori, attaqué », sous le mandat de M. Corbyn.

Et M. Lubner a félicité le successeur de M. Corbyn, Sir Keir Starmer, pour « s’être débarrassé » du « cancer » de l’antisémitisme qui afflige le parti. Lubner a déclaré que son

Il a également visé le bilan du Parti conservateur au gouvernement, décrivant les 13 dernières années comme « un désastre ». « Dans la longue liste des échecs conservateurs des 13 dernières années, le Brexit est en tête de liste », a-t-il déclaré. Il a également critiqué la stratégie migratoire du gouvernement.

Et M. Lubner a nié qu’il essayait d’obtenir une pairie avec les dons, insistant sur le fait qu’il voulait donner « la grande majorité » de sa richesse. Il espère que ce soutien aidera les travaillistes à gagner et à conserver le pouvoir, et fait également un don à des groupes de réflexion affiliés et à un groupe visant à faire élire plus de femmes en tant que députés travaillistes.

Le don intervient au milieu d’une résurgence du soutien au parti travailliste au sein de la communauté des affaires – qui a évité le parti sous la direction de M. Corbyn.

Le patron de Curry, Alex Baldock, a plaisanté en disant que «tout le monde à Londres qui porte un costume pour gagner sa vie» a déjeuné avec Rachel Reeves (fil de sonorisation)

Sir Keir et la chancelière fantôme Rachel Reeves ont mené une offensive de charme dans la ville, présentant le parti travailliste comme le parti des affaires. Le soutien de l’ère du New Labour, David Sainsbury, est revenu au bercail avec un don de 2 millions de livres sterling en février, déclarant qu’il voulait « voir Keir Starmer devenir Premier ministre dès que possible ».

Et un ancien donateur conservateur qui a fait défection dans l’opposition a déclaré à The Independent que « des dizaines » de personnalités de premier plan – dont certains anciens donateurs conservateurs – l’avaient approché pour lui demander comment ils pourraient aider à placer Sir Keir au n ° 10.

M. Lubner a fait une fortune valant des centaines de millions de livres en dirigeant la société derrière Autoglass, Belron, pendant deux décennies avant de démissionner en mars.