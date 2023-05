Le trésor de guerre de la Chine : comment Pékin utilise sa monnaie pour se prémunir contre de futures sanctions

Fepuis plus d’une décennie, Pékin tente de réduire sa dépendance au dollar, motivée par les risques émergents de l’économie américaine – comme le krach financier de 2008 – et le désir de renforcer sa propre sphère d’influence.

Mais au cours de la dernière année, la volonté d’isoler l’économie chinoise des sanctions basées sur le dollar est apparue comme l’incitation la plus importante à se découpler du dollar, alors que la Chine cherche à se préparer à l’éventualité d’un conflit avec Taïwan.

Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’un des outils les plus puissants pour infliger un préjudice économique à Moscou consistait essentiellement à couper le pays des transactions basées sur le dollar américain, limitant sa capacité à commercer avec d’autres pays.

Mais en plus de punir le Kremlin, il y a eu un gagnant involontaire du régime de sanctions de l’Occident : le yuan chinois. L’an dernier, la part des importations russes payées en yuan est passée de 4 % à 23 %. En février, le yuan a dépassé le dollar en tant que devise la plus échangée à la bourse de Moscou pour la première fois de son histoire.

Les efforts de la Chine pour stimuler l’internationalisation de sa monnaie sont antérieurs à la guerre en Ukraine et bien que le yuan soit encore loin derrière le dollar en termes d’activité mondiale, entre mars 2021 et mars 2023, sa part du marché du financement du commerce – l’écosystème de plusieurs billions de dollars qui sous-tend 80% du commerce mondial – plus que doublé, selon les données de Swift, une plateforme de messagerie interbancaire.

La Chine encourage également d’autres pays à adopter le yuan pour les transactions internationales. L’Argentine et le Brésil ont récemment conclu des accords pour payer les importations chinoises en yuan plutôt qu’en dollars américains.

En avril, le Bangladesh a annoncé qu’il avait approuvé un paiement en yuans d’une valeur de 318 millions de dollars pour régler une partie d’un prêt russe qui avait été utilisé pour financer le développement d’une centrale nucléaire. C’est un exemple rare d’utilisation du yuan pour une transaction internationale qui n’implique pas la Chine.

Daniel McDowell, chercheur sur la Chine au Wilson Center, un groupe de réflexion, a déclaré: « À ce jour, l’utilisation internationale du RMB comme monnaie de paiement a principalement impliqué la Chine à une extrémité de l’accord. »

« Pour faire des affaires avec la Russie, les partenaires étrangers n’ont pas vraiment d’alternatives – ils devront envisager d’utiliser des devises de paiement moins traditionnelles, comme le RMB et le rouble ».

Une défense contre les sanctions

L’économie chinoise est beaucoup plus étroitement liée à celle de l’Occident que celle de la Russie, et de nombreux analystes pensent qu’il serait impossible pour l’Occident de punir économiquement la Chine sans s’automutiler massivement.

Pourtant, la Chine veut se protéger autant que possible, et l’internationalisation du yuan fait partie de cette défense.

En mars, une entreprise chinoise a utilisé le yuan pour acheter 65 000 tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) à TotalEnergies, une multinationale française, la première fois que la monnaie chinoise a été utilisée dans une transaction internationale de GNL.

Pékin ne veut pas dépendre de l’utilisation de dollars pour les importations essentielles, il s’agit donc d’une étape clé pour assurer la sécurité énergétique de la Chine. Dans un article publié l’année dernière, Xu Jin, l’économiste en chef de China Energy, une entreprise publique, écrit que la Chine « doit accélérer l’internationalisation du RMB » afin de protéger ses approvisionnements énergétiques à la suite des sanctions contre la Russie.

La Chine a également développé une alternative à Swift ainsi qu’une monnaie numérique, l’e-CNY. Ces innovations technologiques sont moins importantes que les facteurs politiques qui influencent la popularité internationale du yuan, mais elles font partie de la vaste campagne de Pékin pour transformer sa monnaie en une alternative attrayante au dollar.

La campagne de découplage du dollar est également liée à la fierté nationale. UN rapport récent sur la quête de la Chine pour l’autonomie financière note : « Par définition, la Chine ne peut pas prétendre être une grande puissance… si elle continue de dépendre du dollar pour le commerce, les emprunts étrangers et la tarification de l’énergie et des matières premières.

Mais pour les dirigeants chinois, un rôle international plus important pour le yuan doit être mis en balance avec l’emprise du parti sur les marchés financiers nationaux.

Une véritable internationalisation du yuan reviendrait à assouplir le contrôle du gouvernement sur les flux de capitaux et à permettre au marché de jouer un rôle plus important dans l’évaluation de la monnaie. Ce n’est pas un risque que le parti est prêt à prendre, que ce soit politiquement ou philosophiquement. Un principe central de sa philosophie économique est que l’État devrait jouer un rôle de premier plan dans l’économie.

Alexander Gabuev, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace, note : « Ce n’est pas la main invisible », que le parti veut contrôler le marché, « c’est la main très visible des régulateurs de l’État ».

« Un rôle plus important pour le RMB dans le système financier mondial est une bonne chose. Mais la stabilité financière intérieure est une chose indispensable si vous voulez faire fonctionner le pays et rester au pouvoir ».