Le Trésor américain créera un nouveau bureau pour superviser les efforts de distribution de secours contre les coronavirus, a annoncé mercredi le département.

Le Bureau des programmes de relèvement distribuera environ 420 milliards de dollars d’aide approuvée dans le cadre du plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars le mois dernier. Il comprend l’aide aux gouvernements locaux et étatiques, l’aide à la location et aux propriétaires et l’aide aux petites entreprises.

Jacob Leibenluft, conseiller économique de l’administration Obama, dirigera le nouveau bureau.