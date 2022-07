Le Trésor condamné pour avoir interrompu toutes les dépenses d’aide à l’étranger “non essentielles” en raison de coupes

Toutes les dépenses d’aide à l’étranger du Royaume-Uni, sauf “essentielles”, ont été interrompues dans le cadre d’une décision sans précédent du Trésor qui, selon un haut responsable du parti conservateur, “coûtera des vies”.

Les organisations humanitaires et les politiciens ont condamné la répression – déclenchée par la réduction de l’allocation de seulement 0,5% du PIB et le coût croissant des travaux de secours en Ukraine.

Les départements ont été invités à suspendre les “dépenses d’aide non essentielles” jusqu’à ce que le remplaçant de Boris Johnson au poste de Premier ministre soit en poste, car le plafond inférieur est sur le point d’être dépassé

Sam Nadel, responsable des relations gouvernementales chez Oxfam, a averti que l’aide à l’Ukraine “ne peut pas se faire au détriment de la réponse à d’autres urgences dans le monde, comme en Afrique de l’Est et au Yémen”.

David Lammy, secrétaire d’État fantôme du Labour aux Affaires étrangères, a déclaré : « À une époque de pénuries alimentaires mondiales chroniques, de sécheresse, de hausse des prix et de conflits dans tant de régions du monde, il est extraordinaire que l’aide au développement du Royaume-Uni semble avoir été suspendue.

“Des vies semblent littéralement dépendre des élections à la direction du parti conservateur.”

Et Andrew Mitchell, l’ancien secrétaire conservateur au développement international, a déclaré: “Retenir ainsi les dépenses pour des projets vitaux coûtera sans aucun doute des vies et portera davantage atteinte à la réputation du Royaume-Uni.”

Simon Starling, directeur des politiques chez Bond, le réseau britannique des groupes d’aide, a déclaré L’indépendant: “Si le gouvernement s’en tient au budget réduit de 0,5% alors que de nouvelles crises comme la guerre en Ukraine émergent, de plus en plus de personnes se verront refuser le soutien humanitaire et au développement essentiel que le Royaume-Uni a promis de fournir.”

Le gouvernement a déclaré que les ministres “accordaient la priorité au financement de l’aide à l’étranger, comme la fourniture d’un soutien humanitaire au peuple ukrainien”.

Les conservateurs ont rompu leur propre engagement de manifeste en réduisant les dépenses d’aide de 0,7% du revenu national – sans date pour revenir à ce chiffre, malgré un engagement légal.

Ils ont également supprimé le ministère du Développement international, déclassant la priorité accordée à l’aide au sein du nouveau Foreign Commonwealth and Development Office.

Liz Truss, la ministre des Affaires étrangères, est également en train de changer de stratégie, passant de la lutte contre la pauvreté à ce qu’elle appelle la «géopolitique» de la lutte contre le vaste programme «ceinture et route» de la Chine.