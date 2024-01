Le Trésor cible une compagnie maritime liée à une violation du plafonnement des prix

WASHINGTON — Aujourd’hui, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain prend sa première mesure d’application du plafonnement des prix du pétrole de 2024, ciblant une compagnie maritime liée à une violation du plafonnement des prix.

« Les actions d’aujourd’hui démontrent une fois de plus que quiconque viole le plafonnement des prix en subira les conséquences », a déclaré le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo. “Personne ne devrait douter de l’engagement de notre coalition à arrêter ceux qui aident le Kremlin.”

LE PLAFOND DES PRIX

Les États-Unis font partie d’une coalition internationale de pays (la Price Cap Coalition), comprenant le G7, l’Union européenne et l’Australie, qui se sont engagés à interdire l’importation de pétrole brut et de produits pétroliers originaires de la Fédération de Russie. Ces pays, qui abritent de nombreux services financiers et professionnels de premier ordre, se sont également engagés à restreindre un large éventail de services liés au transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers originaires de la Fédération de Russie (« pétrole russe ») – à moins que Le pétrole russe est acheté et vendu à un prix égal ou inférieur aux plafonds spécifiques établis par la Coalition ou est autorisé par une licence. Cette politique est connue sous le nom de « plafonnement des prix ». Le plafonnement des prix vise à maintenir un approvisionnement fiable en pétrole brut et en produits pétroliers sur le marché mondial tout en réduisant les revenus que la Fédération de Russie tire du pétrole après que sa propre guerre de choix contre l’Ukraine ait gonflé les prix mondiaux de l’énergie.

Le 20 décembre 2023, l’OFAC, en coordination avec la Coalition, a mis à jour son Orientations sur la mise en œuvre de la politique de plafonnement des prix du pétrole brut et des produits pétroliers originaires de la Fédération de Russiepour renforcer les processus d’attestation et de tenue de registres pour certains prestataires de services couverts et réduire les possibilités pour les mauvais acteurs de dissimuler le pétrole russe acheté au-dessus du plafond.

Le 12 octobre 2023, la Price Cap Coalition a publié un avis de coalition pour l’industrie pétrolière maritime et les secteurs connexes (« l’avis »). L’avis, qui s’adresse aux acteurs gouvernementaux et du secteur privé impliqués dans le commerce maritime du pétrole brut et des produits pétroliers raffinés, fournit des recommandations concernant les meilleures pratiques spécifiques et reflète notre engagement à promouvoir des pratiques responsables dans l’industrie, à prévenir et à perturber le commerce sanctionné. et améliorer le respect du plafonnement des prix.

L’OFAC a précédemment publié un Alerte sur un possible contournement du plafonnement des prix du pétrole russe le 17 avril 2023.

HENNESEA HOLDINGS LIMITED

Compagnie maritime basée aux Émirats arabes unis Hennesea Holdings Limited (Hennesea) est le propriétaire ultime de 18 navires, dont le HS Atlantica, que l’OFAC avait précédemment identifié comme ayant transporté du pétrole brut originaire de la Fédération de Russie à un prix supérieur au prix plafond de 60 dollars le baril, tout en faisant appel à un fournisseur couvert basé aux États-Unis après l’entrée en vigueur de la politique de plafonnement des prix. Le 1er décembre 2023, l’OFAC a identifié le HS Atlantica comme propriété dans laquelle la filiale de Hennesea, HS Atlantica Limited, désignée aux États-Unis, a une participation. Aujourd’hui, l’OFAC réidentifie également les HS Atlantica comme propriété dans laquelle Hennesea a une participation.

Peu avant l’entrée en vigueur du plafonnement des prix, Hennesea, créée fin 2022, a acquis des pétroliers plus anciens qui transportent du pétrole brut et des produits pétroliers russes. Les pétroliers appartenant finalement à Hennesea ont effectué à plusieurs reprises des escales dans les ports de la Fédération de Russie.

Hennesea a été désignée conformément à l’EO 14024 pour avoir opéré ou avoir exercé des activités dans le secteur maritime de l’économie de la Fédération de Russie.

NAVIRES HENNESEA

L’OFAC a identifié les navires suivants, qui appartiennent tous en propriété effective à Hennesea, comme biens dans lesquels Hennesea détient une participation :

ARISTE (OMI 9327413) HAÏ II (OMI 9259599) SH ARGE (OMI 9299745) SH ATLANTIQUE (OMI 9322839) SH BURAQ (OMI 9381732) SH ESBERG (OMI 9410894) SH EVERETT (OMI 9410870) SH GLOIRE (OMI 9249087) SH LÉGENDE (OMI 9381744) SH ÉTOILE (OMI 9274446) LA FIERTÉ (OMI 9274616) MONA (OMI 9314818) NELLIS (OMI 9322267) OSPEREUX (OMI 9412995) PÉRIA (OMI 9322827) SARAH II (OMI 9301615) SENSUS (OMI 9296585) UZÉ (OMI 9323338)

IMPLICATIONS DES SANCTIONS

À la suite de l’action d’aujourd’hui, tous les biens et intérêts dans les biens de la personne ci-dessus qui se trouvent aux États-Unis ou en possession ou sous le contrôle de personnes américaines sont bloqués et doivent être signalés à l’OFAC. En outre, toutes les entités détenues, directement ou indirectement, à 50 pour cent ou plus par une ou plusieurs personnes bloquées sont également bloquées. Toutes les transactions effectuées par des personnes américaines ou à l’intérieur (ou en transit) des États-Unis qui impliquent des biens ou des intérêts dans les biens de personnes désignées ou bloquées sont interdites, sauf autorisation par une licence générale ou spécifique délivrée par l’OFAC, ou exemptées. Ces interdictions incluent le fait de faire toute contribution ou fourniture de fonds, de biens ou de services par, à ou au profit de toute personne bloquée et la réception de toute contribution ou fourniture de fonds, de biens ou de services de la part d’une telle personne.

Le pouvoir et l’intégrité des sanctions de l’OFAC découlent non seulement de la capacité de l’OFAC à désigner et à ajouter des personnes à la liste SDN, mais également de sa volonté de retirer des personnes de la liste SDN conformément à la loi. Le but ultime des sanctions n’est pas de punir, mais de provoquer un changement positif de comportement. Pour plus d’informations concernant le processus de demande de suppression d’une liste OFAC, y compris la liste SDN, veuillez vous référer à Question fréquemment posée 897 de l’OFAC ici. Pour obtenir des informations détaillées sur le processus de soumission d’une demande de retrait d’une liste de sanctions de l’OFAC, veuillez cliquer ici.

Pour obtenir des informations d’identification sur l’entité sanctionnée et les navires identifiés aujourd’hui, cliquez ici.

