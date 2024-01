Le Trésor cible les dirigeants du Kata’ib du Hezbollah, la compagnie aérienne habilitant la FQ-CGRI et les groupes militants mandataires

WASHINGTON — Aujourd’hui, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a désigné la compagnie aérienne irakienne Fly Baghdad et son PDG pour avoir fourni une assistance au Corps des Gardiens de la révolution islamique – Force Qods (CGRI-QF) et à ses groupes mandataires en Irak, Syrie et Liban. L’OFAC désigne également trois dirigeants et partisans de l’une des principales milices du CGRI-QF en Irak, alignées sur l’Iran, Kata’ib Hezbollah (KH), ainsi qu’une entreprise qui déplace et blanchit des fonds pour le KH. L’action d’aujourd’hui souligne la menace permanente que la FQ-CGRI et son réseau mandataire représentent pour le personnel américain et la région. Le KH a mené une série d’attaques de drones et de missiles en forte escalade contre le personnel américain en Irak et en Syrie depuis l’horrible attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Le KH et d’autres milices alignées sur l’Iran en Irak ont ​​constamment publié des déclarations en faveur du terrorisme du Hamas et ont déclaré leur engagement à attaquer le personnel américain.

« L’Iran et ses mandataires ont cherché à exploiter les économies régionales et à utiliser des entreprises apparemment légitimes pour financer et faciliter leurs attaques », a déclaré le sous-secrétaire chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian E. Nelson. “Les États-Unis continueront de perturber les activités illicites de l’Iran visant à saper la stabilité de la région.”

L’action d’aujourd’hui est prise conformément au décret (EO) 13224, tel que modifié, qui cible les terroristes et leurs partisans. Le Département du Trésor a désigné le 25 octobre 2007 la FQG-CGRI comme terroriste mondial spécialement désigné (SDGT) conformément à l’EO 13224 pour avoir fourni un soutien à plusieurs groupes terroristes, et le Département d’État a désigné le groupe comme organisation terroriste étrangère (FTO). conformément à la loi sur l’immigration et la nationalité du 8 avril 2019. L’État a désigné KH comme SDGT conformément à l’EO 13224 et comme FTO conformément à la loi sur l’immigration et la nationalité le 2 juillet 2009.

VOLER BAGDAD

Depuis plusieurs années, la compagnie aérienne irakienne Envolez-vous vers Bagdad a soutenu les opérations de la FQ-CGRI et de ses mandataires en livrant du matériel et du personnel dans toute la région. Les vols Fly Bagdad ont livré des cargaisons d’armes à l’aéroport international de Damas en Syrie pour les transférer aux membres de la FQ-CGRI et aux milices alignées sur l’Iran sur le terrain en Syrie, notamment la Garde républicaine arabe syrienne, le Hezbollah libanais, le KH et le KH. -Brigade Abu al-Fadl al-Abbas affiliée. L’OFAC a désigné la Garde républicaine arabe syrienne en 2016 pour son rôle dans la perpétuation de la violence contre le peuple syrien, et l’État a désigné le Hezbollah comme FTO en 1997 et comme SDGT en 2001 pour s’être livré à des actes de terrorisme. Fly Bagdad a livré à ces groupes opérant en Syrie une gamme d’armes, notamment des missiles Fateh, Zulfiqar et al-Fajr de fabrication iranienne, ainsi que des AK-47, des RPG-7 et d’autres grenades et mitrailleuses.

KH utilise Fly Bagdad pour transporter des combattants, des armes et de l’argent vers la Syrie et le Liban afin de soutenir le régime syrien. Les dirigeants du KH ont utilisé les vols Fly Bagdad à plusieurs reprises pour transporter des sacs de devises américaines et des armes de fabrication américaine obtenues grâce à la collecte sur le champ de bataille, de l’Irak au Liban. Le KH a envoyé des combattants d’Irak au Liban sur des vols opérés par Fly Baghdad et Al-Nasr Wings, désignés par les États-Unis, pour assister à une formation sur les opérations spéciales organisée par le Hezbollah. En octobre 2023, à la suite de l’horrible attaque terroriste du Hamas contre des civils israéliens, Fly Baghdad a été impliqué dans le transfert de centaines de combattants irakiens, notamment des combattants affiliés à l’organisation terroriste désignée par les États-Unis et à la milice iranienne Asa’ib Ahl al-Haq (AAH), en soutien aux attaques des mandataires iraniens contre Israël.

Fly Baghdad est désigné pour avoir matériellement aidé, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique, ou des biens ou services à ou en soutien à la FQ-CGRI.

Basheer Abdulkadhim Alwan al-Shabani (al-Shabbani) est le PDG de Fly Baghdad. Al-Shabani est désigné pour posséder ou contrôler, directement ou indirectement, Fly Baghdad.

L’OFAC identifie également deux avions immatriculés en Irak et appartenant à Fly Baghdad, avec des numéros de queue YI-BAF et YI-BANen tant que propriété bloquée dans laquelle Fly Baghdad a un intérêt.

KATA’IB HIZBALLAH

Hossein Moanes al-Ibudi — connu publiquement sous le nom de Hossein Gémissements – est un membre éminent du KH et actuellement chef du parti politique du KH, Harakat Hoquq. Hossein Moanes était auparavant chef des relations gouvernementales du KH et, à ce titre, il a été impliqué dans de nombreux aspects des activités du KH, notamment les projets du KH visant à recueillir des renseignements, à kidnapper ou même à assassiner des Irakiens identifiés comme travaillant avec les États-Unis, ainsi qu’à planifier des attaques terroristes. sur des cibles civiles avec l’aide de la FQ-CGRI.

Riyad Ali Hussein al-Azzawi (al-Azzawi) est un spécialiste des véhicules aériens sans pilote (UAV) et un ingénieur à la Direction de l’équipement technique (DTE) du Comité de mobilisation populaire (PMC), dirigé par le terroriste désigné par les États-Unis et ancien responsable du KH, Salah Mahdi Hantush al-Maksusi (al- Maksusi). L’OFAC a désigné al-Maksusi en 2012 pour son implication dans les attaques du KH contre les forces américaines et de la coalition en Irak. Al-Azzawi et le PMC DTE entretiennent des liens avec le KH et participent à la formation des combattants irakiens sur une large gamme d’armes achetées ou fabriquées. Les empreintes digitales d’Al-Azzawi ont été trouvées sur un missile iranien lancé à proximité des forces américaines en Irak en 2021.

Awqad Muhsin Faraj al-Hamidawi (Awqad al-Hamidawi), le plus jeune frère du secrétaire général du KH désigné par les États-Unis, Ahmad al-Hamidawi, dirige les activités de KH et certains aspects de son portefeuille financier. Il collecte des fonds pour KH par le biais d’entreprises commerciales, gère les opérations de blanchiment d’argent de KH et est impliqué dans les activités de contrebande transfrontalière de KH. Awqad al-Hamidawi dirige depuis Bagdad Société de voyage et de tourisme terrestre Al-Massal (Al-Massal), que KH utilise pour générer des revenus et blanchir de l’argent. KH a utilisé Al-Massal pour échapper aux taxes sur de grandes quantités d’importations illégales et pour confisquer illégalement des terres et d’autres biens physiques appartenant aux Irakiens pour son usage.

Hossein Moanes, al-Azzawi et Awqad al-Hamidawi sont désignés conformément à l’EO 13224, tel que modifié, pour avoir matériellement aidé, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique, ou des biens ou services à ou à l’appui de , KH. Al-Massal est désigné conformément à l’EO 13224, tel que modifié, comme étant détenu, contrôlé ou dirigé par Awqad al-Hamidawi.

IMPLICATIONS DES SANCTIONS

À la suite de l’action d’aujourd’hui, tous les biens et intérêts dans les biens des personnes désignées décrites ci-dessus qui se trouvent aux États-Unis ou en possession ou sous le contrôle de personnes américaines sont bloqués et doivent être signalés à l’OFAC. En outre, toutes les entités qui appartiennent, directement ou indirectement, individuellement ou globalement, à 50 pour cent ou plus à une ou plusieurs personnes bloquées, sont également bloquées. Sauf autorisation par une licence générale ou spécifique délivrée par l’OFAC, ou exemptée, les réglementations de l’OFAC interdisent généralement toutes les transactions effectuées par des personnes américaines ou à l’intérieur (ou en transit) des États-Unis qui impliquent des biens ou des intérêts dans des biens de personnes désignées ou autrement bloquées.

En outre, les institutions financières et autres personnes qui s’engagent dans certaines transactions ou activités avec des entités et des individus sanctionnés peuvent s’exposer à des sanctions ou faire l’objet de mesures coercitives. Les interdictions incluent le fait de faire toute contribution ou fourniture de fonds, de biens ou de services par, à ou au profit de toute personne désignée, ou la réception de toute contribution ou fourniture de fonds, de biens ou de services de la part d’une telle personne.

Le pouvoir et l’intégrité des sanctions de l’OFAC découlent non seulement de la capacité de l’OFAC à désigner et à ajouter des personnes à la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées (liste SDN), mais également de sa volonté de retirer des personnes de la liste SDN conformément à la loi. Le but ultime des sanctions n’est pas de punir, mais de provoquer un changement positif de comportement. Pour plus d’informations concernant le processus de demande de suppression d’une liste OFAC, y compris la liste SDN, veuillez vous référer à Foire aux questions 897 de l’OFAC ici. Pour des informations détaillées sur le processus de soumission d’une demande de radiation d’une liste de sanctions de l’OFAC, veuillez cliquer ici.

Cliquez ici pour obtenir des informations d’identification sur les personnes et entités désignées aujourd’hui.

