Le Trésor cherche à savoir si la Floride a utilisé l’aide de Covid dans le vol de migrants de Mass.

Le bureau de l’inspecteur général du Trésor enquête pour savoir si la Floride a utilisé à mauvais escient des fonds de secours en cas de pandémie pour transporter des migrants vénézuéliens vers l’île de villégiature hautaine de Martha’s Vineyard.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a envoyé deux avions le mois dernier transportant 48 migrants vers le Massachusetts, où 89% de ses quelque 21 000 habitants sont blancs, dans le cadre d’un effort visant à “transporter des immigrants illégaux vers des destinations sanctuaires”, Taryn Fenske, Communications de DeSantis directeur, a déclaré à l’époque. Les gouverneurs républicains du Texas et de l’Arizona ont également expédié des migrants vers les États bleus ces derniers mois. Les actions ont suscité l’indignation des démocrates.

Les législateurs démocrates du Massachusetts, dirigés par le sénateur Ed Markey, ont demandé au bras d’enquête du Trésor dans une lettre du 16 septembre pour examiner l’utilisation par DeSantis des fonds du plan de sauvetage américain destinés à l’aide d’urgence Covid-19 pour transporter les migrants. Ils ont dit que le républicain de Floride Programme de relocalisation de 12 millions de dollars est financé en partie par les intérêts générés par l’aide.

L’inspecteur général adjoint du Trésor, Richard Delmar, a déclaré aux membres démocrates de l’État que son bureau avait déjà demandé à la Floride des informations sur l’utilisation de cet argent par l’État.

“Nous prévoyons de lancer ces travaux le plus rapidement possible”, a-t-il déclaré dans une lettre du 7 octobre.

La sonde était signalé plus tôt par l’Associated Press.

Delmar a déclaré que le bureau examinera si les fonds distribués dans le cadre du Programme de fonds de relance fiscale des États et des collectivités locales peut généralement être utilisé pour l’immigration et “confirmera spécifiquement si les intérêts gagnés sur les fonds du SLFRF ont été utilisés par la Floride pour des activités d’immigration, et si oui, quelles conditions et limitations s’appliquent à une telle utilisation”.

Markey a salué les actions de Delmar dans un communiqué publié mercredi.

“J’applaudis la réponse rapide du Bureau du Trésor de l’Inspecteur général”, a-t-il déclaré. “Pour le bien des migrants qui ont été attirés dans des avions charters sous de faux prétextes, et pour les résidents louables du Commonwealth qui se sont rassemblés pour offrir leur soutien, j’espère que cette enquête fera la lumière sur la question de savoir si le gouverneur DeSantis a abusé des fonds destinés à l’aide COVID pour Floridiens.”