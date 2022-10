Le Trésor avertit que les actifs numériques pourraient menacer la stabilité de l’économie

Le département du Trésor a averti lundi que les crypto-monnaies non réglementées pourraient présenter un risque pour le système financier américain.

L’avertissement faisait partie du premier grand rapport public publié par le Conseil de surveillance de la stabilité financière du Trésor sur les actifs numériques. Le conseil a identifié les actifs numériques ou “crypto” tels que les pièces stables ainsi que les prêts et emprunts sur les plateformes de trading de l’industrie comme une “vulnérabilité émergente importante”.

“Le rapport conclut que les activités de crypto-actifs pourraient présenter des risques pour la stabilité du système financier américain et souligne l’importance d’une réglementation appropriée, y compris l’application des lois existantes”, a déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yellen. “Il est vital que les parties prenantes du gouvernement travaillent collectivement pour faire avancer ces recommandations.”

Le conseil a désigné pour la première fois les actifs numériques comme domaine prioritaire en février.

La capitalisation boursière mondiale des crypto-actifs a atteint un sommet d’environ 3 000 milliards de dollars en novembre dernier, représentant environ 1 % des actifs financiers mondiaux, selon le rapport. Bien que l’impact soit relativement faible dans le système financier mondial plus large, le financement numérique gagne rapidement en popularité et est manipulé par des criminels à des fins illégales, selon le rapport.

Plus tôt cette année, le département du Trésor a émis une série de sanctions contre les oligarques russes, certaines banques russes et d’autres organisations pour avoir utilisé des actifs cryptographiques pour échapper aux sanctions. En septembre, l’agence a bloqué tous les biens en possession ou sous le contrôle de personnes américaines pour 22 personnes et deux entités qui ont aidé à financer numériquement l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Pièces stablesun type de crypto-monnaie populaire sur le marché des changes, sont également massivement utilisés dans le commerce spéculatif de crypto-actifs, a déclaré un membre du conseil lors d’une réunion du FSOC lundi. Créé pour la stabilité des prix, le prix du stablecoin est lié à des devises plates, des matières premières ou d’autres actifs cryptographiques.

Le groupe a recommandé une législation qui habilite les régulateurs financiers à surveiller plus vigoureusement l’industrie ainsi qu’à étendre les examens bancaires pour obliger les agences fédérales et étatiques à examiner les services fournis par les sociétés de services de crypto-actifs.

Formé après la crise financière de 2008-2009, le FSOC identifie les menaces émergentes pour la sécurité financière du pays et organise une réponse coordonnée entre les régulateurs financiers américains. En vertu de la loi Dodd-Frank, le FSOC est autorisé à superviser et à réglementer les sociétés financières non bancaires, les services publics des marchés financiers et les activités de paiement, de compensation ou de règlement afin de remédier aux éventuelles vulnérabilités à la stabilité financière.

Le rapport indique qu’à ce jour, le FSOC n’a pas utilisé cette autorité pour réglementer le marché de la crypto-monnaie.