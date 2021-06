Le Trésor annonce que l’écart fiscal devrait atteindre 7 000 milliards de dollars et appelle à un IRS renforcé

Le département du Trésor estime que la différence entre le montant que les Américains doivent en impôts et le montant qu’ils paient réellement grimpera à 7 000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Dans des remarques préparées, le sous-secrétaire adjoint Mark Mazur a déclaré jeudi au Congrès que le soi-disant écart fiscal ne ferait qu’empirer au cours des prochaines années sans plus de financement de la part des législateurs.

Il a ajouté que l’estimation de l’écart fiscal brut est d’environ 580 milliards de dollars pour la seule année 2019.

« Au cours de la prochaine décennie, l’écart fiscal brut devrait totaliser environ 7 000 milliards de dollars, soit environ 15% de tous les impôts dus », a déclaré Mazur aux législateurs de la Chambre.

« Un écart fiscal plus important génère les résultats suivants : des taux d’imposition plus élevés ailleurs dans le système, des revenus plus faibles pour financer les priorités fiscales du pays, ou des déficits budgétaires plus élevés et des montants plus importants de dette fédérale », a-t-il ajouté. « Une non-conformité étendue et persistante mine également la confiance dans l’équité de notre régime fiscal.

Mazur a imputé l’écart fiscal persistant et croissant à un financement insuffisant de l’Internal Revenue Service. Le budget de l’IRS a été réduit de 20 % au cours des 10 dernières années, ce qui a entraîné une série de licenciements et une baisse marquée des taux d’audit.