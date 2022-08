Le Trésor américain interdit aux Américains d’utiliser Tornado Cash Crypto Mixer

Le Trésor américain a mélangeur de monnaie virtuelle sanctionné Tornado Casha-t-il déclaré lundi, qualifiant le service de “menace pour la sécurité nationale des États-Unis”.

Tornado Cash fonctionne sur la blockchain Ethereum et masque l’origine, la destination et les parties des transactions. Il a été utilisé pour blanchir plus de 7 milliards de dollars depuis 2019, selon le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor, ajoutant que 455 millions de dollars ont été volés par le groupe Lazarus, l’organisation de piratage parrainée par l’État nord-coréen.

“Tornado Cash a échoué à plusieurs reprises à imposer des contrôles efficaces conçus pour l’empêcher de blanchir régulièrement des fonds pour des cyber-acteurs malveillants et sans mesures de base pour faire face à ses risques”, a déclaré le sous-secrétaire au Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier Brian E. Nelson. dans un rapport.

À partir de lundi, tous les biens et intérêts dans les biens de Tornado Cash aux États-Unis ou en possession de personnes aux États-Unis sont bloqués et doivent être signalés à l’OFAC.

Tornado Cash n’a pas pu être joint immédiatement pour commenter, mais a retweeté un suiveur qui a tweeté: “On dirait que l’USDC a effectivement mis sur liste noire les contrats Tornado Cash, ce qui signifie que si vous aviez déposé l’USDC dans Tornado, vous ne pouvez plus y accéder même si tout ce que vous avez fait était parfaitement légitime et légal.”