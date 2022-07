Le Trésor américain fournit un cadre de chiffrement à Biden comme indiqué dans le décret exécutif

Le département du Trésor américain a fourni un cadre pour les actifs cryptographiques au président Joe Biden, remplissant son obligation conformément à l’ordonnance gouvernementale sur la cryptographie que le président a publiée en mars.

tu.S. Le secrétaire au Trésor livre un cadre de chiffrement à Biden

Le département américain du Trésor a publié jeudi une feuille de vérité intitulée “Framework for International Engagement on Digital Assets”.

Il indique que le secrétaire au Trésor a remis au président Joe Biden “un cadre pour l’engagement interinstitutions avec des homologues étrangers et dans des forums internationaux, comme indiqué dans l’ordonnance gouvernementale du président sur la responsabilisation du développement des actifs numériques”. L’ordonnance gouvernementale de Biden sur la réglementation de la cryptographie a été publiée le 9 mars.

Le cadre appelle les États-Unis et leurs alliés étrangers à collaborer pour établir des normes internationales de réglementation des actifs cryptographiques. Le Trésor a décrit :

Une réglementation, une supervision et une conformité inégales entre les juridictions créent des opportunités d’arbitrage et augmentent les risques pour la stabilité monétaire ainsi que la protection des clients, des investisseurs, des entreprises et des marchés.

“Une réglementation, une surveillance et un contrôle social inadéquats en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de lutte contre le financement de la coercition (AML / CFT) par différents pays remettent en question la flexibilité des États-Unis pour analyser les flux de transactions illicites d’actifs numériques qui sautent régulièrement à l’étranger, comme c’est généralement le cas dans les paiements de rançongiciels et différentes dissimulations liées à la cybercriminalité », ajoute le département.

Le Trésor a en outre expliqué que les États-Unis devraient travailler avec des partenaires internationaux et être un meneur dans les discussions sur les monnaies numériques des organisations financières (CBDC) et les architectures de paiement numérique.

«Ce travail international devrait encore aborder l’ensemble des problèmes et des défis soulevés par les actifs numériques, ainsi que la stabilité monétaire; la protection des acheteurs et des capitalistes et les risques commerciaux ; et la dissimulation, le financement du terrorisme, le financement de la prolifération, le contournement des sanctions et différentes activités illicites », a noté le Trésor.

La fiche d’information décrit les principaux engagements internationaux pour les États-Unis, ainsi que les pays du G7 et du G20, le Conseil de stabilité monétaire (FSB), le Groupe d’action monétaire (GAFI), le groupe Egmont d’unités de renseignement économique (FIU), l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE), le Fonds international (FMI), la Banque de la planète et différentes banques de développement (BMD) multiformes.

«Ce qui est rendu public dans le cadre vise à s’assurer que, en ce qui concerne l’événement des actifs numériques, les valeurs démocratiques fondamentales de l’Amérique sont respectées; les clients, les investisseurs et les entreprises sont protégés ; la propriété et la plate-forme applicables de l’économie nationale mondiale et la capacité de conception sont préservées ; et la sécurité et la solidité de l’économie nationale mondiale et de la norme internationale sont maintenues », a prévenu le Trésor.

Le poste Le Trésor américain fournit un cadre de chiffrement à Biden conformément au décret exécutif est apparu pour la première fois sur BTC Wires.