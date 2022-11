Le Trésor américain cible le réseau de trafic d’armes de l’Etat islamique en Somalie avec des sanctions

CNN

—



Le département du Trésor américain a pris mardi sa première action contre l’Etat islamique en Somalie, sanctionnant sept individus et une entité liés à l’affilié terroriste.

Les dernières actions s’appuient sur les récentes mesures prises par les départements de l’État et du Trésor contre al-Shabaab, et plusieurs de ceux sanctionnés mardi ont également des liens avec ce groupe militant.

Les sanctions de mardi interviennent quelques jours seulement après une attaque meurtrière dans la capitale somalienne de Mogadiscio, où deux voitures piégées ont tué au moins 100 personnes et en ont blessé plus de 300. Al-Shabaab a revendiqué la responsabilité de l’attaque.

Lors d’un appel avec des journalistes, un haut responsable du Trésor a déclaré que les dernières sanctions visaient l’Etat islamique en Somalie, mais a souligné que les réseaux financiers sont interconnectés parce que leurs membres soutiennent d’autres groupes terroristes.

“Les individus et l’entité désignés aujourd’hui sont des nœuds critiques pour un réseau de trafic d’armes étroitement intégré à l’Etat islamique en Somalie”, a déclaré le département du Trésor dans un communiqué. « Ces réseaux opèrent principalement entre le Yémen et la Somalie et entretiennent des liens étroits avec al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA) et al-Shabaab.

Le haut responsable du Trésor a déclaré que l’administration Biden s’était concentrée davantage sur la dénonciation et la perturbation des réseaux de financement du terrorisme en Afrique.

Le responsable a déclaré qu’il existe également un “lien clair” entre le terrorisme et le crime organisé, notant que le réseau sanctionné mardi est “profondément impliqué dans la contrebande au marché noir, le piratage violent et les crimes environnementaux odieux”.

En plus des sanctions contre les personnes liées à l’Etat islamique en Somalie, le département du Trésor a également sanctionné “un partisan essentiel de l’Etat islamique au Brésil, qui a tenté de servir d’agent de liaison pour le groupe terroriste”.