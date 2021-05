Le Trésor américain appelle à une conformité plus stricte de la crypto-monnaie avec l’IRS

Le département du Trésor a annoncé jeudi qu’il prenait des mesures pour sévir contre les marchés et les transactions de crypto-monnaie, et a déclaré qu’il exigerait que tout transfert d’une valeur de 10000 USD ou plus soit signalé à l’Internal Revenue Service.

« La crypto-monnaie pose déjà un problème de détection important en facilitant les activités illégales au sens large, y compris l’évasion fiscale, » le Département du Trésor a déclaré dans un communiqué.

« C’est pourquoi la proposition du président inclut des ressources supplémentaires pour l’IRS pour faire face à la croissance des crypto-actifs », a ajouté le département. << Dans le contexte du nouveau régime de déclaration des comptes financiers, les crypto-monnaies et les comptes d'échange de crypto-actifs et les comptes de services de paiement acceptant les crypto-monnaies seraient également couverts. De plus, comme pour les transactions en espèces, les entreprises qui reçoivent des crypto-actifs d'une juste valeur marchande de plus de 10 000 $ être signalé. "

Bitcoin a inversé le cours peu de temps après l’annonce du Trésor et a été vu pour la dernière fois en hausse de 1,6%, selon Coin Metrics. Auparavant dans la session, il était en hausse de plus de 9%.

Un nombre croissant d’analystes de Wall Street ont sonné le mois dernier l’alarme selon laquelle les régulateurs du Trésor et de la Securities and Exchange Commission pourraient bientôt jouer un rôle plus actif dans la réglementation des crypto-monnaies.