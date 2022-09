Le Trésor américain à la recherche d’un magicien des sanctions – Bloomberg

Un nouveau poste est en cours de création pour conseiller l’administration Biden sur la manière d’éviter les dommages collatéraux des restrictions

Le département du Trésor américain cherche à embaucher un expert qui conseillera sur la manière d’éviter le retour des sanctions que Washington a utilisées ces dernières années pour faire pression sur les pays du monde entier, a rapporté Bloomberg jeudi.

Selon l’agence de presse, le candidat choisi dirigera l’unité d’analyse économique des sanctions et offrira son expertise à l’administration Biden sur les effets collatéraux de ces restrictions sur l’économie américaine, les marchés financiers et d’autres domaines connexes.

Le poste, qui offre un salaire pouvant atteindre 176 300 $ par année, nécessite également une habilitation de sécurité Top Secret.

L’urgence d’avoir un tel rôle s’est accrue à mesure que le cadre de sanctions sur lequel Washington s’est appuyé ces dernières années est devenu plus complexe. Les difficultés ont été encore aggravées par les sanctions imposées par la Maison Blanche à la Russie dans le cadre du conflit ukrainien, qui ont aggravé la «maux de tête“, indique le rapport.

Selon le point de vente, l’une des tâches principales de l’expert sera “pour éviter les chocs économiques majeurs», semblable à celui qui a secoué les marchés mondiaux après que les États-Unis ont imposé des sanctions aux entreprises liées au milliardaire russe Oleg Deripaska, dont le géant de l’aluminium Rusal. L’administration Trump a levé les sanctions contre l’entreprise au début de 2019.

Alex Parets, conseiller du sous-secrétaire au terrorisme et au renseignement financier, a déclaré à Bloomberg que l’administration Biden cherchait à embaucher une personne qui a une formation théorique mais qui se concentre davantage sur des solutions pratiques.

“Ce que nous ne voulons pas, c’est que quelqu’un produise des articles universitaires de 460 pages», a-t-il souligné.

Les exigences pour le poste comprennent soit un diplôme en économie, soit une combinaison d’un profil éducatif approprié et d’une expérience pertinente sur le marché.

Après que Moscou a lancé sa campagne militaire en Ukraine fin février, les États-Unis et leurs alliés ont considérablement renforcé les sanctions contre la Russie. Les nouvelles restrictions radicales comprenaient des sanctions contre les principales banques et entreprises russes, une interdiction de tout nouvel investissement dans le pays et un blocage des paiements de la dette de Moscou. La majorité des réserves d’or et de devises de la Russie ont également été gelées.