Le Trésor a été accusé d’avoir supprimé « imprudemment » des informations relatives à un régime d’indemnités de maladie pour les personnes contraintes de s’isoler au plus fort de la deuxième vague de la pandémie de Covid.

D’après les mails de début 2021 entre fonctionnaires vus par Politique, le ministère a demandé aux représentants du gouvernement de ne pas divulguer comment le congé pourrait être utilisé pour accéder aux paiements pendant la période d’isolement.

Soutenir les personnes – en particulier celles qui occupent des emplois faiblement rémunérés – a été un point de discorde majeur pendant la crise, les scientifiques et les députés de l’opposition critiquant à plusieurs reprises le montant de l’aide financière offerte à ceux qui doivent s’isoler.

En vertu des règles gouvernementales, les personnes testées positives pour Covid-19 ou notifiées par Test and Trace après avoir été en contact étroit avec un cas positif, doivent s’auto-isoler à la maison ou faire face à la perspective d’une amende.

Les ministres ont annoncé la possibilité pour les employés d’accéder aux indemnités de maladie statutaires (SSP) – l’un des taux les plus bas d’Europe – tandis qu’un paiement unique de 500 £ est également disponible pour les personnes à faible revenu qui sont obligées de s’isoler.

Mais Politique a rapporté que la disposition peu connue du programme de maintien de l’emploi du Trésor permet aux employeurs de mettre temporairement en congé le personnel qui s’isole pour accéder aux indemnités de maladie. Dans le cadre du régime annoncé au début de la pandémie, les employés peuvent recevoir 80% de leur salaire.

Il a été ajouté qu’un haut fonctionnaire a protesté contre le fait que le ministère bloquait les directives qui auraient expliqué aux employeurs et aux employés comment accéder à l’argent.

« Le congé peut être utilisé pour couvrir l’auto-isolement, mais le HMT hésite à le dire explicitement dans les directives car cela pourrait entraîner le congé des employés qui n’en ont pas besoin », a déclaré le responsable. « Les primes sont trop faibles pour inciter les employés à passer des tests en raison du risque de perte de revenus ».

La secrétaire en chef fantôme du Labour au Trésor, Bridget Phillipson, a déclaré que les révélations étaient « choquantes », ajoutant: « Le gouvernement a été informé à maintes reprises à quel point un système d’auto-isolement approprié est crucial pour freiner la propagation de l’infection et protéger la vie des gens et les moyens de subsistance.

« Il est honteux et imprudent que le chancelier ait ignoré les conseils professionnels et ait mis d’innombrables personnes et lieux de travail en danger inutilement lorsqu’il a eu l’opportunité d’aider ».

Les conseils actuellement disponibles sur le site Web du gouvernement indiquent que les personnes en congé de maladie ou qui s’auto-isolent à cause de Covid-19 « peuvent vouloir parler à [their] employeur pour savoir si vous êtes éligible au programme de maintien en poste du coronavirus (congé) ».

«Vous pouvez être admissible à l’indemnité de maladie légale (SSP) pendant que vous êtes en congé de maladie ou que vous vous isolez», indique-t-il. « Si vous êtes mis en congé pendant un congé de maladie ou que vous vous isolez, vous ne toucherez plus d’indemnités de maladie, mais vous devriez être traité comme tout autre employé en congé. »

Les critères d’éligibilité actuels pour utiliser le programme incluent les personnes les plus exposées au risque de maladie grave de Covid-19 et incapables de travailler à domicile, aux côtés de celles qui ne peuvent pas travailler, y compris à domicile, « en raison de responsabilités familiales découlant du coronavirus ».

S’exprimant jeudi, le professeur Stephen Reicher, membre du groupe Spi-B de scientifiques du comportement conseillant les ministres, a déclaré que les indemnités de maladie au Royaume-Uni étaient, à l’exception des États-Unis, « pratiquement les pires au monde » et que « seulement environ 50 pour cent des gens s’auto-isolent ».

« Il ne s’agit pas seulement de paiement, il s’agit également d’autres formes de soutien », a-t-il déclaré. LBC.

Un porte-parole du Trésor a déclaré : « Il a toujours été clair que le but du régime de congé est de soutenir l’emploi – nous avons été francs à ce sujet depuis le début.

«Les directives indiquent que le programme n’est pas destiné aux absences de courte durée du travail pour cause de maladie ou d’auto-isolement. Nous avons mis en place un programme de soutien spécifique pour ceux qui s’auto-isolent en raison d’un coronavirus, y compris 500 £ de paiements uniques pour les personnes à faible revenu.

«Si un employeur souhaite mettre un employé en congé pour des raisons professionnelles et qu’il est actuellement en congé de maladie, il peut le faire comme les autres employés. Cela a été énoncé dans les orientations depuis avril de l’année dernière. »