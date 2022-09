Le Trésor à 2 ans dépasse 4,2%, un sommet de 15 ans alors que la Fed fait grimper les taux à court terme

Les rendements ont augmenté vendredi, le rendement du Trésor à 2 ans atteignant un nouveau sommet de 15 ans alors que les marchés évaluaient ce que la dernière hausse des taux de la Réserve fédérale signifie pour l’économie à l’avenir.

Le Trésor à 2 ans sensible à la politique a plané au-dessus de 4,2 %, atteignant un sommet de 15 ans de 4,266 % plus tôt dans la session. Il s’est échangé pour la dernière fois de 12 points de base à 4,246%. Pendant ce temps, le rendement du dernier 10 ans s’est échangé de 9 points de base à 3,801% et à des niveaux proches de ceux jamais vus depuis 2011.

Les rendements et les prix évoluent dans des directions opposées. Un point de base équivaut à 0,01 %.