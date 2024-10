Le très convoité tournoi de tennis Masters 1000 d’Arabie Saoudite est au point mort alors que les Six Kings arrivent à Riyad

Un à un, ils débarquent à l’hôtel St Regis à Riyad.

Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Daniil Medvedev et Holger Rune sont arrivés. Seul Novak Djokovic n’a pas encore rejoint les plus grandes stars du tennis masculin pour accepter des fleurs, prendre le thé et discuter avec Turki Alalshikh, président de l’Autorité générale du divertissement d’Arabie saoudite ( GEA).

Ils sont le spectacle et ils sont ici dans la capitale saoudienne pour un autre. L’une des expositions les plus riches de l’histoire du tennis, une manne de 15 millions de dollars (11,9 millions de livres sterling) que le royaume a appelée le « Six Kings Slam ». Le gagnant remportera 6 millions de dollars. Le simple fait d’être là rapporte plus d’un million de dollars.

Deux semaines plus tard, le circuit WTA arrivera pour sa finale de fin de saison, un autre salaire de 15 millions de dollars pour les huit meilleures joueuses en simple féminin de l’année et les meilleures équipes féminines en double. Les finales ATP Next Gen, un événement réunissant les huit meilleurs hommes du classement âgés de moins de 21 ans, auront lieu à Djeddah, la deuxième plus grande ville et centre commercial d’Arabie saoudite, en décembre.

Pour le reste de la saison, ce pays du Golfe assumera le rôle de cœur de l’univers du tennis, aussi improbable que cela puisse paraître pour un pays où les gens pratiquent à peine ce sport et où aucun tournoi important n’a jamais eu lieu. Après des années d’efforts, tout semble prêt pour que l’Arabie saoudite puisse devenir une force majeure du tennis – avec un problème majeur.

Après des mois de va-et-vient et de diligence raisonnable entre le royaume et les entités qui contrôlent le tennis, la proposition d’un tournoi majeur mixte de niveau 1000 (un échelon en dessous des quatre tournois du Grand Chelem) qui se tiendrait en Arabie Saoudite en Janvier ou février sont encore dans au moins trois saisons, un geste lâche face à un changement sismique à peine plus étoffé qu’il ne l’était il y a un an lorsqu’il a enflammé le sport.

Le plus grand atout de l’avancée à trois de l’Arabie Saoudite dans le tennis reste juste une idée, avec des incertitudes des deux côtés quant à la taille, au calendrier et au financement du tournoi. Rien ne garantit que cela se concrétisera. Aucune décision n’a été prise sur qui participera ni combien cela coûtera, selon des personnes informées des discussions qui restent anonymes car elles ne sont pas autorisées à en parler publiquement.

La proposition est devenue un tel point d’interrogation qu’elle a à peine figuré lors des réunions entre les circuits ATP et WTA et les quatre associations de tennis qui contrôlent les tournois du Grand Chelem à l’US Open de cette année. Des mois de discussions entre les dirigeants sportifs saoudiens et les dirigeants de l’ATP – étroitement surveillés par les dirigeants de la WTA – n’ont pas réussi à aboutir à un accord, même sur les principes les plus fondamentaux d’un tournoi de tennis :

Quand un tel événement devrait-il avoir lieu ?

S’agira-t-il uniquement des 56 meilleurs hommes, ou s’agira-t-il d’un tirage au sort plus important ?

S’agira-t-il d’un événement mixte, comme le préféreraient les Saoudiens, mettant le tournoi à égalité avec d’autres tournois de niveau 1000, tels qu’Indian Wells, Madrid et Rome, parmi les plus prestigieux du genre ?

Les plaintes croissantes des joueurs concernant la durée et la logistique du calendrier actuel du sport ont encore compliqué les discussions. Les responsables du circuit savent que ce n’est pas le moment d’annoncer un nouveau tournoi obligatoire, surtout s’il pourrait raccourcir une intersaison qui, selon la plupart, est déjà trop brève.

De plus, les réponses aux questions ci-dessus affecteront de manière significative le montant d’argent que l’événement pourrait rapporter et le montant que le Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite souhaite investir dans l’entreprise par l’intermédiaire de son unité sportive, SURJ Sports Investment. Les grandes promesses d’il y a 12 mois se sont réduites.



Le PIF s’est associé aux circuits ATP et WTA sur d’importants contrats de parrainage. (PIF/Getty Images)

« Ce n’était pas au premier plan des discussions parce que cela n’a pas de sens », a déclaré l’une des personnes impliquées dans les rencontres du Grand Chelem à l’US Open. « Nous partons du principe qu’il n’y a pas de quoi s’inquiéter. »

Alors que leur coup de grâce est toujours en suspens, les Saoudiens ont opté pour une approche plus réfléchie, disent des personnes proches de leurs projets – une approche qui donne au tennis un ou deux mois prochains un air de provisoire. Les responsables saoudiens sont réticents à parler de leurs grands projets pour le tennis car ils ne savent pas où ces projets pourraient les mener.

Ils testeront le terrain avec leur exhibition la plus grande et la plus chère – le Six Kings Slam offre l’un des plus gros prix monétaires de l’histoire du tennis.

Ensuite, les femmes arriveront pour la finale de leur tournée, ce qui permettra au pays d’évaluer leur intérêt et de déterminer jusqu’où le royaume devrait investir dans le tennis au cours de la prochaine décennie. Le contrat saoudien avec la WTA court jusqu’en 2026, permettant à toutes les parties de ressentir les forces et les faiblesses de chacune.

Combien de personnes seront présentes ? Les infrastructures tiendront-elles ? Les impressions médiatiques vont-elles arriver ? Le plan est de voir comment ces événements se déroulent, avant de poursuivre avec des engagements pour de nouveaux événements.

Cette position est radicalement différente des actions des Saoudiens cette année. Coup sur coup, les différentes unités de sport et de divertissement du pays ont annoncé de nouvelles initiatives qui en ont fait l’un des plus grands investisseurs dans le tennis.

Trois entités distinctes ont investi dans le tennis sans grande coordination, même si les étrangers les regroupent souvent.

En succession rapide au cours de l’année écoulée, la GEA a dévoilé ce Six Kings Slam et le PIF a annoncé de nouveaux accords de sponsoring majeurs pour les circuits masculins et féminins, qui comprenaient des droits de dénomination dans les classements officiels. Le ministère des Sports d’Arabie saoudite, la Fédération saoudienne de tennis (STF) et le circuit WTA ont ensuite annoncé un accord de trois ans pour accueillir les finales du circuit. Nadal a été annoncé comme ambassadeur de la STF, contribuant ainsi à promouvoir le tennis dans le pays et à donner de la légitimité à ses intérêts tennistiques aux yeux du reste du monde.

Les représentants du PIF ont eu des entretiens avec les dirigeants de Sinclair Broadcast, propriétaire de Tennis Channel, au sujet de l’acquisition d’une participation majeure dans la chaîne. Selon les personnes impliquées dans ces négociations, qui ont parlé anonymement pour protéger les relations, les négociations ont échoué lorsque Sinclair a augmenté le prix demandé de 750 millions de dollars à plus d’un milliard de dollars.

Ces mesures ont rehaussé le profil du tennis saoudien, mais son potentiel nouveau tournoi au début de la saison était considéré comme le plus important de ses investissements dans le tennis – et le plus source de division. Il a soumissionné pour cet événement via PIF et SURJ, mais les ramifications financières étaient presque pâles comparées à l’angoisse existentielle qui parcourait le tennis à la nouvelle de la poursuite du tournoi par le royaume. Cela consoliderait la place de l’Arabie Saoudite au centre du sport, entraînant avec lui un bilan largement critiqué en matière de droits de l’homme.

Après l’annonce au printemps de l’accord du pays pour accueillir les finales de la WTA, Surveillance des droits de l’homme a déclaré : « La torture et l’emprisonnement des critiques pacifiques du gouvernement se poursuivent. Les tribunaux imposent des décennies d’emprisonnement aux femmes saoudiennes pour leurs tweets. »

D’anciens joueurs, dont Chris Evert et Martina Navratilova, ont publiquement critiqué « le partenariat avec un pays ayant un passé de lois répressives contre les femmes, qui criminalise l’homosexualité et la liberté d’expression, et qui a assassiné en 2018 Jamal Khashoggi, un journaliste dissident qui s’était rendu au consulat saoudien ». à Istanbul, en Turquie, pour obtenir les documents dont il avait besoin pour une licence de mariage », comme l’a déclaré L’Athlétisme a écrit en avril.

Lorsque la quête du tennis par l’Arabie saoudite a été révélée pour la première fois, à Wimbledon l’année dernière, cela a incité les tournois du Grand Chelem à poursuivre une contre-offensive qui équivalait à une tentative de prise de contrôle du sport.



L’arrivée de l’Arabie Saoudite dans le tennis a ébranlé les organisations derrière les tournois du Grand Chelem. (Henry Nicholls / AFP via Getty Images)

C’est Tennis Australia qui avait le plus à perdre. Tout tournoi organisé en début d’année aurait un impact significatif sur les événements de mise au point en Australie et en Nouvelle-Zélande avant l’Open d’Australie.

Dirigés par Tennis Australia, les tournois du Grand Chelem se sont regroupés pour proposer un nouveau format pour l’ensemble de la saison, avec environ 14 tournois inclus dans un soi-disant « tour premium » destiné aux 100 meilleurs joueurs mondiaux.

Cette décision visait à séparer les plus grands tournois hors Grand Chelem des circuits masculins et féminins. Les organisateurs du Grand Chelem ont également orienté leurs efforts vers les joueurs, qui se plaignent depuis longtemps de la durée de leur emploi du temps pénible.

En réponse, l’ATP et la WTA ont poursuivi leurs lucratifs parrainages avec l’Arabie Saoudite. Ces accords ont généré des centaines de millions de dollars de revenus indispensables pour les tournées, dont une partie se répercutera sur les joueurs sous forme de prix en argent et de bonus. Puis, à Indian Wells cette année, les organisateurs du Grand Chelem ont décidé de présenter leur plan aux puissances du tennis, mais n’ont pas pu livrer quelque chose de pleinement concret. Cette idée est également au point mort, étouffée par l’inertie et la fragmentation au cœur des couloirs du pouvoir du tennis.

Depuis lors, les meilleurs joueurs ont de nouveau exprimé leurs plaintes concernant le calendrier, en particulier la décision des tournées d’étendre la durée de plusieurs tournois Masters 1000 obligatoires de sept à 12 jours, ce qui en fait essentiellement des événements de deux semaines.

Ces plaintes se sont multipliées ces dernières semaines. Iga Swiatek, la numéro 1 mondiale, s’est plainte d’épuisement tout au long de l’été. Carlos Alcaraz, la plus grande jeune star du sport, a prédit que le calendrier actuel « va nous tuer d’une manière ou d’une autre » lors d’une conférence de presse à la Laver Cup, un autre événement hors-concours.

L’ajout d’un autre événement avant l’Open d’Australie obligerait les joueurs à se mettre au travail plutôt que de se mettre en forme en Australie et en Nouvelle-Zélande, où ils peuvent s’adapter au fuseau horaire et au climat dans les semaines précédant l’un des quatre tournois de l’année. tournois les plus importants.

Les tournées n’ayant pas pu répondre aux attentes des Saoudiens, les plans pour le nouvel événement et la plus grande implantation des Saoudiens dans le sport restent en cours. Cela a permis aux responsables sportifs du royaume d’aborder les prochains événements de tennis comme une expérience en laboratoire.

Ce qui se passe au-delà reste un mystère.

Cependant, ce qui se passera au cours du mois prochain, de la façon dont les joueurs vivront l’événement jusqu’à ce que les locaux et les touristes remplissent le stade, dictera ce qui se passera sur un chemin encore inachevé.

(Photo du haut : Adam Pretty / Getty Images)