Le très attendu Siya?ten Festival s’empare de Westbank

Tout est prêt pour être une journée amusante pour la communauté de la Première Nation de Westbank puisque le festival Siya?ten aura lieu le samedi 24 juin.

L’événement familial comprendra des spectacles sur scène, diverses activités, une zone de divertissement pour les enfants, une séance de bingo et des jeux éducatifs permettant aux participants de se familiariser avec la culture autochtone. En plus de toutes les activités, les gens peuvent également explorer le marché des vendeurs, où il y aura de nombreux produits locaux à vendre ainsi qu’une concession et des food trucks.

De nombreux artistes monteront sur scène pour divertir la foule avec des chants et des danses tout au long de la journée. Ils incluent des démonstrations de clairon Elk par Charles Kruger de Kruger Mountain Gear, des danses et des chants par Corinne Derickson, et découvrez l’énergie de la danse de style argentin présentée par Maria Derickson. k̓ʷck̓ʷact Coralee Fitness présentera également sa routine de conditionnement physique unique et, enfin, des performances impressionnantes de danse au cerceau par le triple champion du monde Dallas Arcand.

L’hôte Sncewips et l’animateur Krystal Withakay guideront le festival tout au long de la journée.

Le festival Siya?ten se déroule de 10 h à 20 h, gratuit pour le public et se déroule au Pine Stadium (1900 Quail Lane). Plus d’informations peuvent être trouvées ici.

