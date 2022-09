Le très attendu festival Nuakhai de l’Odisha occidental est célébré aujourd’hui

Nuakhai est un festival annuel des récoltes à Odisha, célébré pour accueillir le nouveau riz de la saison. Célébré un jour après Ganesh Chaturthi, Nuakhai est le festival social le plus propice et le plus important de l’ouest de l’Odisha. Le festival tant attendu de l’ouest d’Odisha, Nuakhai, sera célébré avec l’offrande de Nabanna à la déesse Samaleswari entre 10h56 et 11h10 le 1er septembre.

En Nuakhai, nua signifie nouveau et khai signifie nourriture. Ainsi, le festival de nuakhai est un festival pour célébrer la nourriture nouvellement récoltée par les agriculteurs. Un jour après la célébration de Ganesh Chaturthi, il est célébré surtout dans la partie occidentale d’Odisha avec beaucoup de pompe et de jubilation. Les personnes séjournant dans des pays lointains reviennent dans leur pays d’origine, portent de nouveaux vêtements et offrent des prières devant Dieu et mangent de délicieux plats préparés à partir des récoltes nouvellement récoltées.

Nuakhai est célébré par des personnes de toutes les couches socio-économiques. La fête agraire marque la récolte de la nouvelle rizière, dans la terre où l’agriculture est la principale occupation. Le terrain montagneux de l’ouest de l’Odisha avait des tribus comme habitants d’origine, qui comptaient sur la chasse et la cueillette de nourriture pour leur subsistance. Alors que les indigènes optaient pour un mode de vie plus sédentaire grâce à l’agriculture, le festival servait de célébration qui promouvait la pratique de l’agriculture.

La préparation de Nuakhai commence bien en amont. ‘Safa-sutra’ et ‘Lipa-puchha’ ou le nettoyage et la vadrouille des ménages sont effectués par les membres de la famille. La véranda et les murs en boue sont ornés de «Jhuti» qui s’apparente au design Rangoli. Il est différent du Rangoli plus courant en ce qu’il est uniquement blanc et dessiné avec les doigts trempés dans de la poudre de riz trempée.

De nouveaux vêtements, généralement en tissu traditionnel Sambalpuri, sont achetés pour tous les membres de la famille. C’est ce jour de l’année où les membres de la famille vivant dans différentes villes et villages se font un devoir de retourner dans leur lieu d’origine. Les villages grouillent d’activité avec des amis et des connaissances qui se retrouvent après une année complète. Les membres de la famille élargie, s’ils séjournent dans des ménages séparés, se rassemblent dans leur lieu ancestral. Tôt dans la journée, ‘Nabanna’ ou le premier paddy récolté est offert à la divinité locale de la région. Devi Samaleswari à Sambalpur, Pataneswari à Bolangir / Patnagarh, Manikeswari à Kalahandi, Sekharbasini à Sundergarh et Sureswari à Sonepur se voient offrir «Nua» à une heure prédéterminée appelée «Lagna».

Une fois que les rituels dans les temples sont accomplis, la célébration se déplace vers les ménages individuels. Le chef de famille, qui est généralement le membre le plus âgé de la famille, offre ses prières et accomplit les rituels coutumiers. Ceci est suivi par la distribution de « Nua » (grains de riz) à chaque membre. Après avoir remercié la terre mère de leur avoir fourni de la nourriture pour leur subsistance et le tout-puissant de les avoir maintenus ensemble pendant encore une année, les membres consomment le riz. Ceci est suivi par ‘Nuakhai Juhar’ où les jeunes touchent les pieds des anciens pour demander leurs bénédictions. Amis et parents se rencontrent et se saluent avec un Nuakhai Juhar, en croisant les mains. Les gens se pressent également dans les temples pour le darshan de la divinité principale.

L’occasion voit la préparation des deux spécialités les plus appréciées du lieu, Pitha et Mitha. Des plats sucrés comme l’arisa, le kakra, le manda, le chakli, le mug-bara et le kheeri sont préparés. Les plats non végétariens, en particulier le curry de mouton, sont cuits et accompagnés de riz. Des formes de danse folklorique populaires comme le dalkhai, le rasarkeli, le maelajada, le bajnia, le nachnia et le chutkuchuta sont exécutées sur les battements de pieds d’instruments de musique traditionnels comme le dhol, le taasaa, le nisan et les chants mélodieux de Sambalpuri.

Nuakhai est un festival qui promeut l’harmonie mutuelle et la fraternité. Alors que les agriculteurs luttent sans relâche contre des incertitudes telles que la sécheresse due à de faibles précipitations et les maladies dues à l’utilisation aveugle de pesticides, le festival de Nuakhai célèbre leur travail acharné et leur lutte. Il célèbre également l’agriculture en tant qu’occupation à une époque où la plupart des jeunes abandonnent l’agriculture pour opter pour des options moins difficiles. C’est cette célébration qui, année après année, rappelle aux habitants des dix districts de l’Odisha occidental qu’ils sont liés par la même culture et tradition et, par conséquent, ne font qu’un.

