Le tremblement de terre meurtrier au Maroc, c’était comme si quelqu’un avait soulevé la chambre d’hôtel et l’avait secouée, dit un Britannique terrifié

Des touristes TERRIFIÉS ont raconté leur horreur lorsqu’un tremblement de terre a tué plus de 1 000 personnes au Maroc.

Ils plongeaient sous les tables ou s’enfuyaient de leur hôtels pour s’abriter au bord de la piscine à Marrakech, une destination populaire auprès des Britanniques.

Un tremblement de terre meurtrier au Maroc a fait plus de 1 000 morts Crédit : AFP

Les Britanniques coincés au Maroc ont fait part de leur terreur d’être pris dans le tremblement de terre Crédit : EPA

Le tremblement de terre a été ressenti dans toute la mer Méditerranée, au Portugal.

Des images vidéo ont montré un énorme nuage de poussière entourant la ville historique, classée au patrimoine mondial, alors que les bâtiments s’effondraient.

Environ 700 000 Britanniques se rendent au Maroc chaque année et on ne sait pas si certains ont été tués ou blessés – mais le nombre de morts dans ce pays d’Afrique du Nord devrait s’alourdir.

Outre les centaines de morts, 700 personnes ont été blessées.

Simon London, 55 ans, originaire de Brent, au nord de Londres, était à Marrakech, au pied des montagnes de l’Atlas, pour une conférence.

Il a déclaré : « J’ai plongé sous le petit lit dans le coin de ma chambre, juste en pantalon.

«C’était comme si quelqu’un avait soulevé la pièce et la secouait. J’entendais des cliquetis, j’entendais des cris et des hurlements. C’était vraiment effrayant.

Abhay Ashiani, 25 ans, d’Aylesbury Bucks, dînait dans un restaurant sur le toit avec deux amis.

Il a déclaré : « Nous avons vu un énorme nuage de fumée. On a d’abord pensé qu’il s’agissait de terrorisme, puis on réalise que c’est un tremblement de terre et qu’il faut sortir. »

Debra Wilton, arrivée avec son mari deux heures avant le tremblement de terre, a déclaré : « Tout le bâtiment a tremblé, c’était tellement effrayant.

« Le personnel de l’hôtel courait partout comme des poulets sans tête. C’était tout simplement horrible.

Le bilan des morts au Maroc devrait s’alourdir à mesure que la véritable étendue des dégâts devient claire. Crédit : AFP

L’étudiante Clara Bennett, du Hampshire, a déclaré qu’elle la brossait dents lorsqu’elle entendit « ce grondement du tonnerre ».

Elle a ajouté : « C’était terrifiant. Vous n’avez tout simplement aucune idée de ce qui se passe. Les sols tremblaient violemment, les murs tremblaient, des objets tombaient des étagères.

«Je suis entré dans ma chambre et je me suis complètement effondré sur le sol parce que tu ne pouvais pas te tenir debout. Dès que c’était fini, on entendait tous ces cris dehors. C’était le chaos.

Le séisme de vendredi soir, d’une magnitude de 6,8, avec son épicentre dans les montagnes situées à environ 65 kilomètres de là, a été le plus important que le pays ait connu depuis 120 ans et a été ressenti jusqu’au Portugal.

Le roi Mohammed VI du Maroc a ordonné aux forces armées de se mobiliser par voie terrestre et aérienne, avec des équipes de recherche et de sauvetage et des hôpitaux de campagne.

Selon certaines informations, des survivants auraient griffé les décombres avec leurs mains pour rejoindre leurs proches.

Hier, des témoins ont décrit Marrakech comme une ville fantôme, certains excursionnistes aidant à nettoyer les décombres tandis que d’autres restaient stupéfaits avec leurs valises.

Les bâtiments et murs anciens étaient fissurés. La célèbre mosquée Koutoubia du XIIe siècle – avec son minaret de 226 pieds surnommé le « toit de Marrakech » – aurait subi des dommages limités. Sur la place Jemaa el Fnaa, célèbre pour son vaste marché, une mosquée s’est en partie effondrée.

Les routes menant à la région montagneuse étaient encombrées de véhicules et bloquées par des débris. Montasir Itri, dans le village d’Asni, a déclaré que la plupart des maisons avaient été endommagées et a ajouté : « Notre voisins sont sous les décombres. »

A Amizmiz, Mohamed Azaw a déclaré : « Quand j’ai senti le Terre tremblant sous mes pieds et la maison penchée, je me suis précipité pour faire sortir mes enfants.

Mais mes voisins ne le pouvaient pas. Personne n’a été retrouvé vivant dans cette famille.

Ayoub Toudite, qui vit à Moulay Brahim, a plaidé : « Nous avons cruellement besoin d’ambulances. L’affaire est urgente. S’il vous plaît, sauvez-nous.

Richard Blewitt, de la Croix-Rouge britannique, a déclaré : « Malheureusement, l’ampleur des destructions ne deviendra probablement visible que dans les prochains jours. Nous lançons un appel d’urgence.

Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly a déclaré : « Le Royaume-Uni continue de soutenir les ressortissants britanniques dans la région. Nous sommes prêts à aider nos amis marocains de toutes les manières possibles.

Le ministère des Affaires étrangères a conseillé aux touristes de suivre les instructions des autorités locales.

Il a indiqué que les aéroports de Marrakech et d’Agadir restaient ouverts, mais que d’énormes files d’attente se formaient dans une bousculade pour partir.

La ruée devrait également s’aggraver à mesure que les voyagistes évacuent les groupes du Haut Atlas vers Marrakech.

Les logements dans la ville sont déjà rares, car les bâtiments situés dans les zones vulnérables ont été interdits. Les habitants de la ville ont été photographiés dormant par terre.

Premier ministre Rishi Sunak : « Mes pensées vont à toutes les personnes concernées. Le Royaume-Uni est prêt à soutenir nos amis marocains.

D’autres dirigeants mondiaux, notamment de France et d’Allemagne, ont offert leur soutien.

Mais l’expert Bill McGuire, de l’University College London, a prévenu : « Je m’attendrais à ce que le bilan final des morts s’élève à des milliers une fois que nous serons à nouveau connus.

« Comme pour tout grand séisme, des répliques sont probables, ce qui entraînera de nouvelles victimes et entravera les recherches et les secours. »

Les habitants doivent évaluer les graves dommages structurels causés par le tremblement de terre. Crédit : AFP