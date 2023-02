Le tremblement de terre en Turquie survient à un moment critique pour l’avenir du pays

Des civils recherchent des survivants sous les décombres de bâtiments effondrés à Kahramanmaras, près de l’épicentre du séisme, au lendemain d’un séisme de magnitude 7,8 qui a frappé le sud-est du pays, le 7 février 2023. Adem Altan | AFP | Getty Images

La vie de millions de personnes en Turquie et en Syrie a changé à jamais lundi, alors que deux tremblements de terre consécutifs ont envoyé des ondes de choc sur des centaines de kilomètres. À neuf heures d’intervalle et mesurant une magnitude de 7,8 en Turquie et de 7,5 en Syrie sur l’échelle de Richter, les tremblements de terre ont été les plus forts de la région depuis près d’un siècle. Au moment d’écrire ces lignes, le bilan des tremblements de terre dépasse les 12 000 morts, et de nombreux sont toujours portés disparus et grièvement blessés. L’Organisation mondiale de la santé a estimé le nombre de personnes touchées par la catastrophe à 23 millions. Au moins 6 000 bâtiments se sont effondrés, dont beaucoup avec des résidents encore à l’intérieur. Les efforts de sauvetage continuent d’être la priorité absolue, avec quelque 25 000 déployés en Turquie et des milliers d’autres envoyés de l’étranger – mais une violente tempête hivernale menace désormais la vie des survivants et de ceux qui sont encore piégés sous les décombres. La Syrie, ravagée par 12 ans de guerre et de terrorisme, est la moins préparée à faire face à une telle crise. Ses infrastructures sont fortement épuisées et le pays reste sous sanctions occidentales. Des milliers de personnes dans les zones touchées sont déjà des réfugiés ou des personnes déplacées à l’intérieur du pays. La poussière de la catastrophe étant toujours en train de s’installer, les analystes régionaux se penchent sur l’effet d’entraînement à plus long terme que la catastrophe pourrait avoir sur la Turquie, un pays dont la population de 85 millions d’habitants était déjà embourbée dans des problèmes économiques – et dont l’armée, l’économie, et la politique ont un impact majeur bien au-delà de ses frontières.

Une année cruciale pour la Turquie

Cette année servira de point d’inflexion critique pour la Turquie, à l’approche d’une élection présidentielle le 14 mai. Le résultat de cette élection – que l’actuel président Recep Tayyip Erdogan reste au pouvoir ou non – a des conséquences massives pour la population, l’économie et la monnaie de la Turquie. , et la démocratie. La réponse d’Erdogan à la catastrophe – et les appels potentiels à rendre des comptes sur les raisons pour lesquelles tant de bâtiments n’ont pas été suffisamment conçus pour résister à de telles secousses – joueront désormais un rôle majeur dans son avenir politique. “Si l’effort de sauvetage est mal géré et que les gens sont frustrés, il y a un contrecoup”, a déclaré mardi à CNBC Mike Harris, fondateur de Cribstone Strategic Macro. “Et l’autre problème, bien sûr, ce sont les bâtiments et ceux qui ont été détruits. Dans la mesure où ils ont été construits selon les nouveaux codes et que les autorités n’ont pas imposé de réglementation, il pourrait y avoir un sérieux contrecoup pour Erdogan. Donc, Erdogan a perdu le contrôle. du récit.”

Erdogan a appelé à des élections début mai dans un contexte de crise nationale du coût de la vie, avec une inflation locale supérieure à 57 %, contre plus de 80 % entre août et novembre. Plusieurs analystes affirment que cette décision révèle l’urgence d’Erdogan à obtenir un autre mandat au pouvoir avant que ses politiques économiques controversées ne se retournent contre lui. Harris a décrit que le président avait créé “cette situation étrange où l’inflation tourne à 80%, mais il doit maintenir la monnaie stable d’ici les élections”. Grâce à des politiques très peu orthodoxes, Erdogan a « trouvé un moyen très créatif, un moyen très coûteux, de dé-dollariser l’économie, en gros », a-t-il dit, donnant des exemples comme permettre aux Turcs de conserver leurs dépôts bancaires à un taux d’intérêt de 13 %, puis promettant de couvrir leurs pertes, si la devise baisse encore.

Harris a prédit avec audace : “En fait, la monnaie doit s’effondrer s’il gagne, car il n’y aura pas de confiance et il a créé ce scénario artificiel qui ne peut pas être maintenu pendant une période prolongée.” De plus, les promesses préélectorales fiscales d’Erdogan – des mesures populistes comme l’augmentation des salaires et l’abaissement de l’âge de la retraite – pourraient être impossibles maintenant, car davantage de fonds publics devront être consacrés à la reconstruction de villes entières.

Anxiété économique

Le déclin économique de la Turquie a été alimenté par une combinaison de prix mondiaux élevés de l’énergie, de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine, et, principalement, par les politiques économiques dirigées par Erdogan qui ont supprimé les taux d’intérêt malgré la flambée de l’inflation, envoyant le livre turque à un niveau record face au dollar. Les réserves de change de la Turquie ont fortement chuté ces dernières années et le déficit du compte courant d’Ankara a explosé. La livre turque a perdu près de 30 % de sa valeur par rapport au dollar l’année dernière, ce qui a gravement nui au pouvoir d’achat des Turcs et à la popularité d’Erdogan. Les partis d’opposition turcs n’ont pas encore présenté leur candidat. Le challenger potentiel le plus fort, le maire d’Istanbul Ekrem Imamoglu, a été arrêté et frappé d’une interdiction politique en décembre sur des accusations que ses alliés disent être politiquement motivées et utilisées uniquement pour l’empêcher de se présenter à la présidence.

Ces dernières années, les investisseurs ont retiré leur argent de Turquie en masse. L’un des principaux gourous des marchés émergents, Mark Mobius de Mobius Capital Partners LLP, reste optimiste malgré le tremblement de terre et les problèmes économiques. “Quand il s’agit d’investir en Turquie, nous pensons toujours que c’est un endroit viable pour investir”, a déclaré Mobius. “En fait, nous avons des investissements là-bas. La raison en est que les Turcs sont si flexibles, si capables de s’adapter à toutes ces catastrophes et problèmes… même avec une inflation élevée qu’avec une livre turque très faible… Donc ça ne marche pas”. Cela ne nous fait pas du tout peur d’investir en Turquie.” Mobius a noté le problème criant de la préparation du tremblement de terre en Turquie, qui pourrait bientôt venir hanter les chances électorales d’Erdogan. “C’est l’un des gros problèmes, les codes du bâtiment dans certains de ces domaines ne sont pas à la hauteur”, a-t-il déclaré.

Le rôle puissant de l’OTAN et de la Turquie sur la scène mondiale

Sur le plan international, l’avenir de la Turquie affecte la guerre en Ukraine, étant donné le rôle d’Erdogan en tant que médiateur entre l’Ukraine et la Russie. La Turquie est le principal membre de l’OTAN qui s’oppose encore à l’adhésion de la Suède et de la Finlande à la puissante alliance de défense. Ankara négocie également l’Initiative céréalière de la mer Noire entre l’Ukraine et la Russie, qui permet d’exporter des approvisionnements vitaux en céréales de l’Ukraine vers le reste du monde malgré un blocus naval russe sur les ports ukrainiens de la mer Noire. La réponse d’Erdogan aux tremblements de terre – et les résultats électoraux ultérieurs – auront un impact sur tous ces éléments.

Le président russe Vladimir Poutine devrait rencontrer jeudi le président turc Recep Tayyip Erdogan. Agence Anadolu | Agence Anadolu | Getty Images