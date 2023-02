Le tremblement de terre en Turquie n’est que la dernière tragédie pour les réfugiés

Commentez cette histoire Commentaire

ANTAKYA, Turquie – Lorsque la guerre a éclaté en Ukraine, les proches d’Aydin Sisman ont fui vers l’ancienne ville d’Antakya, dans un coin sud-est de la Turquie qui borde la Syrie. Ils ont peut-être échappé à une catastrophe, mais une autre les a trouvés dans leur nouvelle maison. Ils séjournaient chez la belle-mère ukrainienne de Sisman lorsque leur immeuble s’est effondré lundi dernier lorsqu’un tremblement de terre de magnitude 7,8 a rasé une grande partie d’Antakya et ravagé la région dans ce que certains en Turquie appellent la catastrophe du siècle.

« Nous avons des invités ukrainiens qui ont fui la guerre, et ils sont également couchés à l’intérieur. Nous n’avons eu aucun contact. » a déclaré Sisman, dont le beau-père turc a également été piégé sous les décombres de l’immeuble de 10 ans.

Alors que les sauveteurs creusent des tas de décombres, Sisman semble avoir perdu espoir.

Des millions de réfugiés, comme les proches de Sisman, ont trouvé refuge en Turquie, fuyant les guerres et les conflits locaux dans des pays aussi proches que la Syrie et aussi lointains que l’Afghanistan.

Il y a au moins 3,6 millions de Syriens qui ont fui la guerre de leur patrie depuis 2011, arrivant au compte-gouttes ou en masse, dépassant parfois la frontière, pour se mettre à l’abri des bombardements punitifs, des attaques chimiques et de la famine. Plus de 300 000 autres sont venus pour échapper à leurs propres conflits et difficultés, selon les Nations Unies.

Pour eux, le tremblement de terre n’était que la dernière tragédie en date, une tragédie que beaucoup sont encore trop choquées pour comprendre.

“C’est la plus grande catastrophe que nous ayons vue, et nous en avons vu beaucoup”, a déclaré Yehia Sayed Ali, 25 ans, un étudiant universitaire dont la famille a déménagé à Antakya il y a six ans pour échapper à la guerre en Syrie à son apogée.

Sa mère, ses deux cousins ​​et un autre parent sont tous morts dans le tremblement de terre. Samedi, il s’est assis devant son immeuble de deux étages démoli en attendant que les sauveteurs l’aident à déterrer leurs corps.

“Pas une seule famille syrienne n’a perdu un parent, un être cher” dans ce tremblement de terre, a déclaré Ahmad Abu Shaar, qui dirigeait un refuge pour réfugiés syriens à Antakya qui n’est plus qu’un tas de décombres.

Abu Shaar a déclaré que les gens sont à la recherche de leurs proches et que beaucoup ont refusé de quitter Antakya même si le séisme a laissé la ville sans structures habitables, sans électricité, eau ou chauffage. Beaucoup dorment dans les rues ou à l’ombre d’immeubles détruits.

« Les gens vivent encore sous le choc. Personne n’aurait pu imaginer cela », a déclaré Abu Shaar.

Certainement pas Sisman, qui s’est envolé du Qatar pour la Turquie avec sa femme pour aider à retrouver sa belle-famille et leurs proches ukrainiens.

« En ce moment, ma belle-mère et mon beau-père sont à l’intérieur. Ils sont sous les décombres… Il n’y avait pas d’équipes de secours. Je suis monté seul, j’ai jeté un coup d’œil et j’ai fait le tour. J’ai vu des corps et nous les avons sortis de sous les décombres. Certains sans tête », a-t-il dit.

Les ouvriers du bâtiment passant au crible les débris ont déclaré à Sisman que même si le toit du bâtiment était solide, le garage et les fondations n’étaient pas aussi solides.

“Lorsque ceux-ci se sont effondrés, c’est à ce moment-là que le bâtiment a été rasé”, a déclaré un Sisman ébranlé. Il semblait avoir accepté que ses proches ne sortent pas vivants.

Accablé par le traumatisme, Abdulqader Barakat a imploré désespérément l’aide internationale pour aider à sauver ses enfants piégés sous le béton à Antakya.

“Ils sont quatre. Nous en avons sorti deux et deux sont encore (à l’intérieur) pendant des heures. Nous entendons leurs voix et ils réagissent. Nous avons besoin d’équipes (de sauvetage) », a-t-il déclaré.

Au refuge syrien, Mohammed Aloolo s’est assis en cercle entouré de ses enfants qui se sont échappés du bâtiment qui a oscillé et s’est finalement plié en accordéon.

Il est arrivé à Antakya en mai depuis un camp de réfugiés situé le long de la frontière turco-syrienne. Il avait survécu à des bombardements d’artillerie et à des combats dans sa ville natale de la province centrale de Hama en Syrie, mais il a qualifié sa survie dans le tremblement de terre de miracle.

D’autres parents n’ont pas eu cette chance. Deux nièces et leurs familles restent sous les décombres, a-t-il dit, retenant ses larmes.

« Je ne souhaite cela à personne. Rien de ce que je peux dire qui décrirait cela », a déclaré Aloolo.

Des scènes de désespoir et de deuil peuvent être trouvées dans la région qui, quelques jours plus tôt seulement, était un refuge paisible pour ceux qui fuyaient la guerre et les conflits.

Dans un cimetière de la ville d’Elbistan, à environ 320 kilomètres au nord d’Antakya, une famille syrienne a pleuré et prié en enterrant l’un des siens. Naziha Al-Ahmad, mère de quatre enfants, a été tirée morte des décombres de leur nouvelle maison. Deux de ses filles ont été grièvement blessées, dont une qui a perdu ses orteils.

« Ma femme était bonne, très bonne. Affectueuse, gentille, une bonne épouse, que Dieu bénisse son âme », a déclaré Ahmad Al-Ahmad. “Des voisins sont morts, et nous sommes morts avec eux.”

Les tombes se remplissent rapidement.

À la frontière turque et syrienne, des personnes ont transféré des sacs mortuaires dans un camion en attendant d’emmener les restes en Syrie pour les enterrer dans leur pays d’origine. Ils comprenaient le corps de la nièce de 5 ans de Khaled Qazqouz, Tasneem Qazqouz.

Tasneem et son père sont tous les deux morts lorsque le tremblement de terre a ravagé la ville frontalière de Kirikhan.

« Nous l’avons sortie de dessous la destruction, de dessous les rochers. Tout le bâtiment est tombé », a déclaré Qazqouz. “Nous avons travaillé pendant trois jours pour la faire sortir.”

Qazqouz a signé le nom de sa nièce sur le sac mortuaire avant de l’envoyer dans le camion en direction de la Syrie.

Il pria en la laissant partir.

«Dites bonjour à votre père et donnez-lui mes souhaits. Dites bonjour à votre grand-père et à votre oncle et à tout le monde », a-t-il pleuré. « Entre la destruction et les décombres, nous n’avons plus rien. La vie est devenue si difficile.