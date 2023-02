Le tremblement de terre en Turquie et en Syrie marque une nouvelle horreur dans un pays marqué par la catastrophe

Commentez cette histoire Commentaire

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. En 1114, un tremblement de terre monstrueux a frappé des régions de ce qui est aujourd’hui le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. Matthieu d’Edesse, un chroniqueur arménien, a décrit ce qui est arrivé à la terre en termes apocalyptiques : « Cela ressemblait au vacarme d’une armée innombrable. Par crainte de la puissance du Seigneur Dieu, toute la création a tremblé et tremblé comme une mer bouillonnante », a-t-il écrit. “Toutes les plaines et les montagnes retentissaient comme le bruit du bronze, tremblant et bougeant et s’agitant comme des arbres dans un ouragan. Comme une personne malade depuis longtemps, toute la création a produit des cris et des gémissements alors que, avec une grande terreur, ils s’attendaient à leur destruction.

Matthew a détaillé comment la ville “populeuse” de Marash “a été terriblement détruite et quelque 40 000 âmes ont péri”. Dans son récit, il n’y avait aucun survivant.

Lundi, les sauveteurs de Kahramanmaras, en Turquie, site du Marash historique, comptaient les morts et recherchaient les proches perdus. La capitale provinciale était proche de l’épicentre d’un tremblement de terre majeur, de magnitude 7,8, qui a touché des parties du sud de la Turquie et du nord de la Syrie, et a été ressenti à travers la Méditerranée à Chypre et jusqu’en Égypte. Des dizaines de répliques puissantes ont suivi le tremblement de terre initial, effondrant des dizaines de milliers de bâtiments dans les villes de la région.

Le nombre combiné de morts en Turquie et en Syrie est estimé à plus de 4 300. Compte tenu de l’ampleur de la destruction et du moment du tremblement – ​​il a frappé au plus profond de la nuit, alors que la plupart des gens dormaient – ​​les autorités s’attendent à ce que ce nombre augmente encore. Alors que la nuit tombait lundi, les habitants des villes touchées par les tremblements de terre se sont retrouvés dans un état de désespoir au milieu de la dévastation, manquant de nourriture et d’abris dans des conditions hivernales sinistres sans nulle part où aller.



Répliques de magnitude supérieure à 5 à partir de 7 h 30, heure de l’Est Sens du mouvement de la plaque Source : Terre naturelle, USGS SAMUEL GRANADOS / LE POSTE DE WASHINGTON Répliques de magnitude supérieure à 5 à partir de 7 h 30, heure de l’Est Sens du mouvement de la plaque Source : Terre naturelle, USGS SAMUEL GRANADOS / LE POSTE DE WASHINGTON Répliques de magnitude supérieure à 5 à partir de 7 h 30, heure de l’Est Sens du mouvement de la plaque Source : Terre naturelle, USGS SAMUEL GRANADOS / LE POSTE DE WASHINGTON

Une situation désastreuse dans le nord-ouest de la Syrie : tremblement de terre dévastateur au milieu de la guerre civile

Mes collègues par terre et ailleurs sont suivre de près l’évolution. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré une semaine de deuil national alors que son gouvernement bousculait les efforts de secours et accueillait l’aide internationale. De nombreuses villes et villages n’ont pas pu être initialement atteints par des équipes de secours extérieures avec des routes et des infrastructures critiques gravement endommagées, en plus des conditions météorologiques hivernales rigoureuses.

La situation est d’autant plus compliquée dans le nord-ouest de la Syrie, où certaines des zones les plus touchées sont sous contrôle rebelle. Des millions de personnes déjà déplacées par la guerre font face à une nouvelle calamité et à un régime syrien enraciné à Damas qui reste déterminé à blocage livraisons transfrontalières de fournitures dans les zones contrôlées par les rebelles. Les hôpitaux de ces régions avaient été débordés par une épidémie de choléra; leurs conditions sont maintenant « catastrophiques », selon un groupe d’aide syrien.

Le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie se trouvent à une sorte de point charnière de trois plaques tectoniques – les plaques arabe, anatolienne et africaine. “Alors qu’ils glissent et se serrent les uns contre les autres, ils accumulent des frictions et du stress qui sont libérés sous forme de tremblements de terre », a expliqué la journaliste scientifique du Washington Post, Carolyn Y. Johnson.

Dans l’histoire récente, les pires tremblements de terre en Turquie ont eu lieu le long de la ligne de faille nord-anatolienne, qui traverse la bordure nord du pays et la mer de Marmara près d’Istanbul. Les scientifiques disent qu’il s’agit du premier tremblement de magnitude de plus de 7 enregistré à frapper plus au sud le long de la frontière entre la plaque arabe et anatolienne depuis le début des lectures au tournant du siècle dernier. Le dernier tremblement de terre le plus proche de cette taille a eu lieu à plus de 150 miles au nord-est de l’épicentre de lundi en 1939.

Pourquoi le tremblement de terre en Turquie a été si meurtrier, selon la science

Mais comme nous le rappelle la chronique de Matthieu d’Edesse, cette partie du monde n’est pas étrangère aux événements sismiques désastreux. Ancrées dans l’Antiquité et abritant certaines des plus anciennes civilisations de l’humanité, les terres du sud de la Turquie et de la Syrie ont une longue histoire de tremblements de terre, remontant à des milliers d’années jusqu’aux royaumes des Hittites et des cités-États de Mésopotamie.

En 115 après JC, un tremblement de terre estimé par les sismologues à une magnitude de 7,5 a dévasté l’ancienne métropole d’Antioche et a failli tuer l’empereur romain Trajan, qui y hivernait après une campagne militaire. L’actuelle Antakya, la ville turque qui se dresse au sommet des ruines d’Antioche, a été ravagée par les tremblements de terre de lundi.

Vidéo d’Antakya en Turquie, une belle ville frontalière historique du sud, des rues réduites en décombres, des bâtiments dévastés, des gens dans le froid. Il n’y a vraiment pas de mots. pic.twitter.com/n3ju7sO65R — Humeyra Pamuk (@humeyra_pamuk) 6 février 2023

L’historien romain Cassius Dio a raconté le moment du désastre : « Il y eut d’abord… un grand rugissement, suivi d’un énorme tremblement », écrit-il dans ses histoires de Rome. « La terre entière a été soulevée, et les bâtiments ont bondi en l’air ; certains n’ont été emportés que pour s’effondrer et être brisés en morceaux, tandis que d’autres ont été ballottés ici et là comme par la vague de la mer, et renversés, et l’épave s’est répandue sur une grande étendue même de la campagne.

Les anciennes estimations des victimes à l’époque font état de quelque 260 000 personnes décédées, bien que ces chiffres ne soient guère fiables. Un nombre similaire de personnes seraient mortes en 526 après JC, lorsqu’un autre tremblement de terre a frappé la ville alors byzantine d’Antioche.

Des tremblements de terre majeurs ont frappé la région avec une certaine régularité jusqu’au XIXe siècle. En 1822, Alep, en Syrie, était proche de l’épicentre d’un tremblement de terre qui a dévasté la célèbre ville, tuant des milliers de personnes, réduisant les mosquées, les synagogues et les églises en décombres et forçant une grande partie de la population restante de la ville à camper dans ses environs comme les maladies et les pillages s’installent.

Une situation désastreuse dans le nord-ouest de la Syrie : tremblement de terre dévastateur au milieu de la guerre civile

Alep, bien sûr, a subi des catastrophes majeures tout au long de sa riche histoire. Lundi, des images ont montré des bâtiments s’effondrant dans une ville déjà ravagée par des années de guerre. Au 12ème siècle, cependant, Alep et la région plus large qui creuse maintenant son chemin hors de l’épave ont été le site de ce qu’un universitaire a décrit comme un “paroxysme sismique” – une vague de tremblements de terre destructeurs, des 1114 secousses qui ont causé bas Marash à un tremblement de terre de 1170 le long de la côte levantine, qui a fondamentalement remodelé les conditions politiques et sociales dans ces royaumes enfermés dans les affres des croisades.

L’un des événements les plus importants a été le tremblement de terre d’octobre 1138, suivi de répliques meurtrières qui se sont poursuivies l’année suivante. Le chroniqueur arabe du XIIe siècle Ibn al-Athir a décrit les premiers tremblements qui, selon les historiens médiévaux, ont entraîné la mort de près de 300 000 personnes. “Il y en a eu une série sur plusieurs nuits, avec un certain nombre de tremblements chaque nuit. Une grande partie du pays a été ruinée, en particulier Alep”, a-t-il écrit. “Les gens là-bas, quand les secousses sont devenues trop fortes pour eux, ont quitté leurs maisons et sont allés en rase campagne. En une seule nuit, ils ont compté quatre-vingts tremblements.

En 1157, un autre tremblement de terre a ravagé la Syrie, renversant les murs et les fortifications d’Alep ainsi que d’autres villes et forteresses contrôlées à la fois par les rois croisés et les potentats musulmans locaux. Des villes entières, comme Shayzar en Syrie, auraient été détruites.